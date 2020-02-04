» » Пассажиры на заднем сиденье сталкиваются с более высоким риском получения травм

Пассажиры на заднем сиденье сталкиваются с более высоким риском получения травм

Пассажиры на заднем сиденье сталкиваются с более высоким риском получения травм

В следующий раз, когда вы запрыгнете на заднее сиденье такси, Lyft или Uber , вы можете рассмотреть возможность использования переднего сиденья, если это возможно.

Новое исследование показало, что пассажиры на заднем сиденье сталкиваются с более высоким риском получения травм и смерти, поскольку меры безопасности на заднем сиденье не продвинулись так далеко, как меры безопасности на переднем сиденье.

Страховой институт по безопасности дорожного движения (IIHS) недавно опубликовал отчет об оценке безопасности заднего сиденья.

Стандарты безопасности для пассажиров передних сидений значительно улучшились за эти годы, и теперь автомобили оснащены подушками безопасности спереди и иногда сбоку, а также механизмами ремней безопасности, которые фиксируются на месте перед аварией, но все еще позволяют некоторое движение.

Эти специальные механизмы натяжения ремней безопасности отсутствуют на заднем сиденье, и ни один автомобиль на рынке сегодня не имеет подушек безопасности заднего сиденья.

Страховой институт по безопасности дорожного движения (IIHS) недавно опубликовал отчет об оценке безопасности заднего сиденья.

Стандарты безопасности для пассажиров передних сидений значительно улучшились за эти годы, и теперь автомобили оснащены подушками безопасности спереди и иногда сбоку, а также механизмами ремней безопасности, которые фиксируются на месте перед аварией, но все еще позволяют некоторое движение.

Эти специальные механизмы натяжения ремней безопасности отсутствуют на заднем сиденье, и ни один автомобиль на рынке сегодня не имеет подушек безопасности заднего сиденья.

"Автопроизводители проделали большую работу по улучшению систем удержания для водителей и пассажиров передних сидений”, - сказал президент IIHS Дэвид Харки в интервью USA Today . "Меньше внимания было уделено заднему сиденью и безопасности этих пассажиров. “Дело не в том, что заднее сиденье стало менее безопасным, а в том, что переднее сиденье стало более безопасным с течением времени”, - сказал Харки.

Для исследования исследователи рассмотрели 117 аварий с участием детей старшего возраста и взрослых пассажиров заднего сиденья, которые были ранены или убиты.

Отсутствие ремня безопасности было самым большим фактором в травмах или смертельных исходах, вызванных аварией. Однако в авариях, которые считались уцелевшими, 37 из изученных несчастных случаев были связаны с травмами и смертями.

В некоторых авариях пассажиры задних сидений получили более серьезные травмы, чем пассажиры передних сидений, что является надежным показателем того, что меры безопасности на задних сиденьях не соответствуют тем же стандартам.

Харки сказал USA Today, что исследование указывает на серьезный пробел в мерах и стандартах безопасности транспортных средств. Поскольку rideshare приложения, такие как Lyft и Uber растут в популярности, эти стандарты безопасности должны быть приоритетом.

“Есть потенциал, что мы будем иметь гораздо больше людей, ездящих на задних сиденьях, когда мы двигаемся вперед, и поэтому больший риск получения травм пассажирами задних сидений”, - сказал Харки.

04 февраль 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В США открыт космодром для рейсов Virgin Galactic.
Космос и Нло

В США открыт космодром для рейсов Virgin Galactic.

19.10.11 Британский миллиардер Ричард Брэнсон торжественно открыл космодром, с которого аппараты его компании Virgin Galactic в скором будущем должны начать отправку пассажиров в космос.Брэнсон
Мотоэкипировка с подушкой безопасности от BMW. Чем удивит новая разработка?
Космос и Нло

Мотоэкипировка с подушкой безопасности от BMW. Чем удивит новая разработка?

Компания BMW всерьез обеспокоилась безопасностью байкеров. Так, совсем недавно фирма начала выпускать уникальные мотоциклетные куртки со встроенной подушкой безопасности. До конца года будет
В Мексике взорвались цистерны с химикатами
Космос и Нло

В Мексике взорвались цистерны с химикатами

Не менее 32 человек в среду были эвакуированы в штате Веракрус на юго-востоке Мексики из-за аварии на железной дороге. Как сообщил губернатор штата Хавьер Дуарте, в районе населенного пункта
Ученые NASA назвали самый опасный для Земли астероид
Космос и Нло

Ученые NASA назвали самый опасный для Земли астероид

К небесному телу направят зонд, который изменит его орбиту. Специалисты NASA пришли к выводу, что из всех известных астероидов самым опасным для планеты Земля является 1999 RQ36. Этот статус
МЧС будет наблюдать за Олимпиадой в Сочи из космоса
Космос и Нло

МЧС будет наблюдать за Олимпиадой в Сочи из космоса

Чтобы максимально усилить безопасность в столице зимних Олимпийских игр-2014, силы МЧС будут наблюдать за ситуацией в Сочи из космоса. Для этого в городе развёрнуты «системы космического мониторинга
Утечка смертельно опасной бактерии произошла в лаборатории в США
Космос и Нло

Утечка смертельно опасной бактерии произошла в лаборатории в США

Утечка опасных бактериологических культур произошла в лаборатории с повышенной системой безопасности в американском штате Луизиана.Инцидент произошел в Тулейнском национальном
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
"Рога дьявола" взошли над Катаром"Одержимый демонами" мужчина въехал на машине в церковьОчень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий«Хаббл» заснял галактику-гигантаПоющие пескиТолпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?Семь тайных комнат, которые обнаружили случайно2019 год в биологии


Свежие Статьи
Российские ученые сделали открытие в области радио- и сейсмоволн

Российские ученые сделали открытие в области радио- и сейсмоволн

Пассажиры на заднем сиденье сталкиваются с более высоким риском получения травм

Пассажиры на заднем сиденье сталкиваются с более высоким риском получения травм

Почему молния действительно может ударить дважды

Почему молния действительно может ударить дважды

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+