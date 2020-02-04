В следующий раз, когда вы запрыгнете на заднее сиденье такси, Lyft или Uber , вы можете рассмотреть возможность использования переднего сиденья, если это возможно.

Новое исследование показало, что пассажиры на заднем сиденье сталкиваются с более высоким риском получения травм и смерти, поскольку меры безопасности на заднем сиденье не продвинулись так далеко, как меры безопасности на переднем сиденье.

Страховой институт по безопасности дорожного движения (IIHS) недавно опубликовал отчет об оценке безопасности заднего сиденья.

Стандарты безопасности для пассажиров передних сидений значительно улучшились за эти годы, и теперь автомобили оснащены подушками безопасности спереди и иногда сбоку, а также механизмами ремней безопасности, которые фиксируются на месте перед аварией, но все еще позволяют некоторое движение.

Эти специальные механизмы натяжения ремней безопасности отсутствуют на заднем сиденье, и ни один автомобиль на рынке сегодня не имеет подушек безопасности заднего сиденья.

Страховой институт по безопасности дорожного движения (IIHS) недавно опубликовал отчет об оценке безопасности заднего сиденья.

Стандарты безопасности для пассажиров передних сидений значительно улучшились за эти годы, и теперь автомобили оснащены подушками безопасности спереди и иногда сбоку, а также механизмами ремней безопасности, которые фиксируются на месте перед аварией, но все еще позволяют некоторое движение.

Эти специальные механизмы натяжения ремней безопасности отсутствуют на заднем сиденье, и ни один автомобиль на рынке сегодня не имеет подушек безопасности заднего сиденья.

"Автопроизводители проделали большую работу по улучшению систем удержания для водителей и пассажиров передних сидений”, - сказал президент IIHS Дэвид Харки в интервью USA Today . "Меньше внимания было уделено заднему сиденью и безопасности этих пассажиров. “Дело не в том, что заднее сиденье стало менее безопасным, а в том, что переднее сиденье стало более безопасным с течением времени”, - сказал Харки.

Для исследования исследователи рассмотрели 117 аварий с участием детей старшего возраста и взрослых пассажиров заднего сиденья, которые были ранены или убиты.

Отсутствие ремня безопасности было самым большим фактором в травмах или смертельных исходах, вызванных аварией. Однако в авариях, которые считались уцелевшими, 37 из изученных несчастных случаев были связаны с травмами и смертями.

В некоторых авариях пассажиры задних сидений получили более серьезные травмы, чем пассажиры передних сидений, что является надежным показателем того, что меры безопасности на задних сиденьях не соответствуют тем же стандартам.

Харки сказал USA Today, что исследование указывает на серьезный пробел в мерах и стандартах безопасности транспортных средств. Поскольку rideshare приложения, такие как Lyft и Uber растут в популярности, эти стандарты безопасности должны быть приоритетом.

“Есть потенциал, что мы будем иметь гораздо больше людей, ездящих на задних сиденьях, когда мы двигаемся вперед, и поэтому больший риск получения травм пассажирами задних сидений”, - сказал Харки.