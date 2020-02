Почему молния действительно может ударить дважды

В то время как эксперты отметили, что молния действительно может ударить дважды в одном и том же месте, причина того, что канал молнии “повторно используется”, осталась неясной. Но теперь международная исследовательская группа во главе с Университетом Гронингена, возможно, наконец-то решила эту загадку.

С помощью низкочастотной антенной решетки (LOFAR), голландского радиотелескопа, состоящего из тысяч антенн, разбросанных по Северной Европе, исследователи смогли наблюдать развитие молниевых вспышек в беспрецедентных деталях.

Исследование показало, что отрицательные заряды внутри грозового облака не все разряжаются в одну вспышку. Вместо этого некоторые из них хранятся внутри структур, которые эксперты называют иглами. Исследователи определили, что отрицательный заряд через эти иглы может вызвать повторный разряд на землю.

“Это открытие резко контрастирует с нынешней картиной, в которой заряд течет по плазменным каналам прямо из одной части облака в другую или на землю”, - сказал профессор Олаф Шолтен.

Первый автор исследования доктор Брайан Хар объяснил, что причина, по которой иглы никогда не были замечены раньше, заключается в “высших способностях” ЛОФАРА.

"Эти иглы могут иметь длину 100 метров и диаметр менее пяти метров, а также слишком малы и слишком недолговечны для других систем обнаружения молний.”

Для своих наблюдений ученые использовали только голландские станции LOFAR, которые занимают площадь в 3200 квадратных километров. Они проанализировали сырые временные следы, измеренные в диапазоне 30-80 МГц.

“These data allow us to detect lightning propagation at a scale where, for the first time, we can distinguish the primary processes. Furthermore, the use of radio waves allows us to look inside the thundercloud, where most of the lightning resides,” said Dr. Hare.

High-resolution 3D images of the lightning clearly showed a break in the discharge channel at a location where needles are formed. These appear to discharge negative charges from the main channel, which then re-enter the cloud. As a result, the reduction of charges in the channel causes the break.

But then, once the charge in the cloud is built up again, the flow through the channel is restored and there is a second discharge of lightning. Based on this finding, lightning can strike in the same area repeatedly.

"Выбросы УКВ вдоль положительного канала обусловлены довольно регулярно повторяющимися разрядами вдоль ранее сформированных боковых каналов-игл", - пояснил профессор Шолтен. - Эти иглы, похоже, осушают заряды импульсным способом.”

“Из этих наблюдений мы видим, что часть облака повторно заряжается, и мы можем понять, почему разряд молнии на Землю может повториться несколько раз”,-сказал доктор Хэйр.