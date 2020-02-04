Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на пробуждение
Мелодия будильника оказывает сильное влияние на пробуждение и состояние организма, заявили ученые из Мельбурнского королевского технологического университета.
Согласно их исследованию, человек просыпается быстрее и чувствует себя лучше, если звуки будильника мелодичны, а не резки, пишет Plos One.
Специалисты провели эксперимент с участием 50 человек, которые в онлайн-анкетах фиксировали свои ощущения после пробуждения.
У каждого стояли разные сигналы будильника. Выяснилось, что громкость или продолжительность сигналов не влияли на самочувствие добровольцев, в отличие от мелодии.
Так, чувство сонливости реже испытывали те, у кого стояла приятная мелодия будильника, а не резкие сигналы вроде стандартного пикающего звука.
По словам одного из авторов исследования профессора Адриана Дайера, резкие сигналы нарушают работу мозга в момент пробуждения и негативно сказываются на самочувствии человека.
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