В России предложили создать космические аппараты, которые врезались бы в межзвездные объекты

Межзвездными называют объекты, существующие в межзвездном пространстве и не связанные силами тяготения с какой-либо звездой. Их выявление — крайне сложная задача, но выполнимая: такой объект, в частности, можно наблюдать при его прохождении через Солнечную систему.

Еще более сложным является детальное изучение межзвездных объектов, что связано в том числе с их огромными скоростями. Сейчас российские специалисты представили один из вариантов того, как это можно реализовать. О деталях проекта рассказал ведущий специалист НПО имени Лавочкина Александр Багров.

По словам специалиста, попадающие в нашу систему межзвездные объекты можно изучать с помощью автоматических космических аппаратов-«камикадзе». Они должны не садиться на объекты, а врезаться в них, проникая под поверхность. Один из главных вызовов в этом направлении — обеспечение необходимой прочности. «Научная аппаратура будет сохранена, если ее залить прочным крепким материалом», — говорит Александр Багров. В качестве такого материала рассматривают криогенный лед.

Согласно материалам доклада, космический аппарат будет сталкиваться с поверхностью на скорости около 50 километров в секунду, проникая на глубину 250 метров благодаря специальному сверхпрочному пенетратору. «У нас имеется пенетратор, частью которого при соударении мы жертвуем. Она расходуется на взаимодействие с мишенью, но хвостовая часть с научной аппаратурой полностью сохраняется», — говорит Багров.

Такой аппарат не будет «универсальным». Например, первый известный науке пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект —1I/Оумуамуа — зонд после «посадки» пройдет насквозь. Есть еще одна проблема. Из-за сильного удара и связанного с этим выброса части среды не получится детально проанализировать объект на предмет возможного существования там жизни: материала, который можно было бы использовать для анализа, просто не останется. Тем не менее в целом специалисты считают представленный метод изучения межзвездных объектов вполне действенным.

Напомним, ученые до сих пор не могут понять, что именно представляет собой вышеупомянутый 1I/Оумуамуа, хотя он был открыт еще в 2017 году. Некоторые специалисты считают, что объект, возможно, имеет искусственное внеземное происхождение. Однако большинство экспертов склоняются к менее «фантастическим» версиям.