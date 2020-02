Опубликованы первые снимки размножения коронавируса

Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса, сообщил Bloomberg.

На снимках изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.

Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq

— Bloomberg (@business) January 31, 2020

Как заявили ученые, каждая инфицированная вирусом клетка способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц.

Джон Николс, один из исследователей, занимавшихся изучением вируса, заявил, что университет готов предоставить результаты работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам.

Ранее в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Власти предприняли меры для предотвращения распространения. Так, было принято решение об эвакуации россиян из Уханя и провинции Хубэй, где могут находиться в общей сложности до 650 соотечественников.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке. Помимо этого, с 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем. Компании смогут совершать полеты только в чартерном режиме. Пересечение границы с Монголией будет ограничено, рабочие визы для китайских граждан выдаваться не будут.

Российские власти также попросили аптеки и производителей не завышать цены из-за коронавируса. Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об одобренном плане предупреждения распространения вируса в России. В скоро времени документ представят Мишустину.