Раскрыт секрет загадочных ледовых колец на Байкале

Ученые и космонавты в течение нескольких десятилетий наблюдали на весеннем льду озера Байкал огромные кольца. Российские исследователи впервые заметили их на спутниковых снимках в начале 2000-х годов, но всеобщее внимание к ним возросло в апреле 2009 года, когда два ледовых кольца сфото графировали с МКС.

Вокруг этого загадочного явления стали распространяться мистификации и теории заговора. Но десятилетия спутниковых наблюдений и полевых исследований, наконец, пролили свет на процесс формирования ледовых колец.

«Результаты наших полевых исследований показывают, что кольца образуются в присутствии теплых водоворотов, которые циркулируют по часовой стрелке под ледяным покровом. В центре водоворота, несмотря на теплую воду, лед не тает, потому что течения слабые. Но на границе потоки сильнее, и теплая вода приводит к быстрому таянию», — объяснил Алексей Кураев, гидролог из Университета Тулузы.

Во время полевых работ Кураев и его коллеги из Франции, России и Монголии пробурили отверстия вблизи ледовых колец и установили датчики, способные измерять температуру и соленость водяного столба на глубине 200 метров. Обычно вода в водоворотах была на 1–2 °C теплее окружающей. Они также обнаружили, что водовороты имеют линзообразную форму, что часто встречается в океане, но не в озерах.

Анализ метеорологических и гидрологических данных показывает, что водовороты обычно начинают появляться осенью, еще до того как озеро покрывается льдом. Скорее всего, они образуются из-за постоянных ветров и притока воды из определенных рек. Форма береговой линии и дна озера также влияет на место их образования и движение.

Снимок, полученный спутником Landsat 1 апреля 2016 года, показывает ледовое кольцо в центральной части озера у мыса Нижнее Изголовье — одно из мест, где кольца наблюдаются чаще всего. Из 57 колец, обнаруженных на Байкале, около 13 находились в этом районе. По словам Кураева, это, вероятно, связано с расположенным здесь подводным каньоном. Тонкий лед кольца выглядит темнее и прозрачнее, чем окружающий его белый, более толстый лед.





Последний раз ледовые кольца зафиксировали из космос а 25 апреля 2019 года. Снимок был сделан спутником НАСА «Терра».

Туристы зимой часто ездят по замерзшему озеру на автомобилях, и ледовые кольца могут представлять для них серьезную опасность. Например, за несколько недель до того, как было получено это спутниковое изображение, микроавтобус провалился под лед на краю кольца и утонул; к счастью, водитель и пассажиры сумели вовремя выбраться из салона. Несколько дней спустя еще один автомобиль провалился и застрял на границе кольца.

Чтобы понять, где и как часто образуются ледовые кольца, ученые просмотрели все доступные спутниковые снимки озера Байкал, начиная с 1969 года, и идентифицировали десятки колец. Большинство наблюдалось в марте или апреле и имело диаметр от 5 до 7 километров — слишком большой, чтобы их можно было распознать с земли. Некоторые кольца были недолговечны и исчезали через день. Другие сохранялись в течение нескольких недель или месяцев.

Одна из наиболее обсуждаемых теорий как в научном сообществе, так и в СМИ заключалась в том, что к образованию колец могут быть причастны газовые гидраты метана, обнаруженные на дне озера. Но работа Кураева показывает обратное.

Изучая архивы снимков, полученных спутниками Landsat и «Терра», ученые выявили несколько колец над мелкими частями озера, где условия не способствуют образованию газовых гидратов. Они также обнаружили гигантские кольца на снимках озера Хубсугул в Монголии и Телецкого озера в российской Республике Алтай, оба этих озера мельче Байкала и не имеют газовых выбросов.