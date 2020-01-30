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Грибы могут менять образ жизни в ответ на изменение климата

Грибы могут менять образ жизни в ответ на изменение климата

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине выяснили, что сообщества грибов могут иметь различный образ жизни при изменении климата, в котором они растут. Эти результаты найдут применения в компьютерных моделях, имитирующих различные экосистемы. Доклад об открытии был представлен на Ежегодном собрании Американских обществ агрономии, растениеводства и почвоведения.

Когда мы думаем об изменении климата, мы склонны думать о парниковых газах, ископаемом топливе и загрязнении окружающей среды. Но мы совершенно не задумываемся о грибах. Однако, согласно новому исследованию, грибы могут влиять на изменения климата и откликаться на них, меняя образ жизни. По словам авторов новой работы, важно уметь прогнозировать, какие места будут затронуты изменением климата и как быстро это произойдет. Это позволит принять своевременные меры и сохранить растительные и животные экосистемы.

В новой работе анализируется, как грибы «принимают решение» об использовании избыточной энергии — для разложения материалов и добычи питания или для других процессов. Ведь грибы не просто выделяют углерод. Они также могут хранить его. Например, факторы стресса окружающей среды могут привести к тому, что эти организмы начнут укреплять свои клеточные стенки. Они делают это с помощью органических соединений, содержащих углерод, которые могут оставаться в почвах в течение многих лет до десятилетий или даже дольше.

Чтобы выяснить, как грибы реагируют на различный климат, исследователи отправились на Аляску и в Коста-Рику. Эти места были выбраны не случайно: расположенные в них леса находятся под угрозой изменения климата и наиболее подвержены связанным с этим факторам. Ученые подвергла участки лесов воздействию засухоподобных условий и более мягких сред. Затем они собрали пробы почвы с различных экспериментальных площадок.

После авторы проанализировали белки, синтезированные грибами в ответ на изменение климата. Эти продукты служили индикаторами процессов, происходящих внутри грибов: ученые пытались выяснить, какой процесс предпочитали грибы — разложение окружающих их органических веществ или укрепление клеточных стенок.

«Мы обнаружили, что там, где усиливалась засуха, росло количество грибов, которые укрепляли клеточные стенки и меньше склонны были разлагать органические соединения, — говорит одна из исследователей, сотрудник Калифорнийского университета в Ирвине Катлин Трезедер. — А в более умеренных условиях произошло обратное. Стали более распространены грибы, использующие свою энергию для разложения».

Эти результаты показывают, что грибы могут накапливать больше углерода в ответ на изменение климата и связанное с ним повышение температуры и уровней углекислого газа. С другой стороны, они могут выделять больше углекислого газа в умеренном климате.

30 январь 2020 /
Космос и Нло
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