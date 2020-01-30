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Изотопы свинца помогут установить, откуда родом были древние люди

Изотопы свинца помогут установить, откуда родом были древние люди

Ученые разработали новый метод, который поможет определять регион прижизненного происхождения древних людей по анализу содержания этих веществ в их зубной эмали.

Исследователи из Университета Арканзаса протестировали свою методику на останках из курганов святилища индейцев каддо с юго-запада штата Арканзас. Возраст нижних челюстей и костей черепа, которые они рассмотрели, составляет 600-800 лет, но в будущем метод позволит изучать более древние останки.

Изотопы свинца, снятые с зубов, сравниваются со значениями, полученными с зубов животных этого же периода, а также образцов геологических пород и почвы. Работа опубликована в Journal of Archaeological Science.

Токсичный для живых организмов свинец откладывается в эмали людей и животных, создавая «подпись», благодаря которой можно весьма точно определить район, в котором выросло живое существо. Как показала работа, сравнительный анализ зубной эмали наиболее предпочтителен, а вот сравнение с геологическими породами оказалось малоинформативным.

Серьезная загвоздка в таких исследованиях — современное антропогенное загрязнение свинцом. Если свинец из газа, шахт или промышленных источников загрязнил останки, то анализ на изотопы не сможет верно показать их происхождение. Кроме того, свинец может содержаться в почве и не будучи привнесенным туда людьми. Для исключения такого влияния авторы статьи применили три различных метода оценки загрязнения и разработали рекомендации для будущих изысканий на эту тему.

Пробное исследование позволило ответить на вопросы, значимые для истории и культуры индейцев каддо. Их церемониальные курганы в месте Креншоу, Ред-Ривер, содержат останки, которые на сегодня не были достаточно точно идентифицированы. Предыдущие исследования давали противоречивые интерпретации того, чьи это были останки: чужаков, убитых индейцами, или их собственных предков. Ясность в этом вопросе пролила бы свет на обряды и жизненный уклад этого племени в древности.

Исследование с помощью нового метода показало, что зубы тех пяти человек, которых проанализировали ученые, содержали такие же изотопы, как и зубы животных из несколько раскопок в этом районе. Эти изотопные сигнатуры сильно отличались от изотопов людей и животных из других регионов.

Ученые поясняют, что это большой шаг навстречу созданию универсального способа определятсяь регион происхождения древних людей. Такой метод дополнил бы арсенал рабочих методов историков, археологов и антропологов, предоставив науке массу новых данных.

30 январь 2020 /
Космос и Нло
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