Изотопы свинца помогут установить, откуда родом были древние люди

Ученые разработали новый метод, который поможет определять регион прижизненного происхождения древних людей по анализу содержания этих веществ в их зубной эмали.

Исследователи из Университета Арканзаса протестировали свою методику на останках из курганов святилища индейцев каддо с юго-запада штата Арканзас. Возраст нижних челюстей и костей черепа, которые они рассмотрели, составляет 600-800 лет, но в будущем метод позволит изучать более древние останки.

Изотопы свинца, снятые с зубов, сравниваются со значениями, полученными с зубов животных этого же периода, а также образцов геологических пород и почвы. Работа опубликована в Journal of Archaeological Science.

Токсичный для живых организмов свинец откладывается в эмали людей и животных, создавая «подпись», благодаря которой можно весьма точно определить район, в котором выросло живое существо. Как показала работа, сравнительный анализ зубной эмали наиболее предпочтителен, а вот сравнение с геологическими породами оказалось малоинформативным.

Серьезная загвоздка в таких исследованиях — современное антропогенное загрязнение свинцом. Если свинец из газа, шахт или промышленных источников загрязнил останки, то анализ на изотопы не сможет верно показать их происхождение. Кроме того, свинец может содержаться в почве и не будучи привнесенным туда людьми. Для исключения такого влияния авторы статьи применили три различных метода оценки загрязнения и разработали рекомендации для будущих изысканий на эту тему.

Пробное исследование позволило ответить на вопросы, значимые для истории и культуры индейцев каддо. Их церемониальные курганы в месте Креншоу, Ред-Ривер, содержат останки, которые на сегодня не были достаточно точно идентифицированы. Предыдущие исследования давали противоречивые интерпретации того, чьи это были останки: чужаков, убитых индейцами, или их собственных предков. Ясность в этом вопросе пролила бы свет на обряды и жизненный уклад этого племени в древности.

Исследование с помощью нового метода показало, что зубы тех пяти человек, которых проанализировали ученые, содержали такие же изотопы, как и зубы животных из несколько раскопок в этом районе. Эти изотопные сигнатуры сильно отличались от изотопов людей и животных из других регионов.

Ученые поясняют, что это большой шаг навстречу созданию универсального способа определятсяь регион происхождения древних людей. Такой метод дополнил бы арсенал рабочих методов историков, археологов и антропологов, предоставив науке массу новых данных.