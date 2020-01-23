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Генетики впервые расшифровали ДНК живших в Африке древних людей

Генетики впервые расшифровали ДНК живших в Африке древних людей

Ведущие палеогенетики мира впервые смогли извлечь обрывки ДНК из останков древних Homo sapiens, живших на территории Африки в каменном веке, и использовать их геномы для изучения истории последних этапов эволюции человека. Выводы ученых и геномы древних африканцев были опубликованы в статье в журнале Nature.

"Мы почти ничего не знаем о структуре популяций древних людей, живших в Африке южнее Сахары. Мы получили первые полные геномы людей, обитавших в пещере Шум Лака на западе Камеруна примерно 8 тыс. и 3 тыс. лет назад. Этот регион считается прародиной группы народов банту", - пишут исследователи.

За последние 10 лет палеогенетики и археологи нашли и расшифровали ДНК множества древних людей, живших на Земле не только десятки, но и сотни тысяч лет назад. Их изучение помогло ученым выяснить, как наши предки заселяли планету, а также открыть следы существования так называемых "денисовцев", ранее неизвестного вида древних людей, чьи зубы и костяшки пальцев были найдены в Денисовой пещере на Алтае.

Примечательно, что все эти открытия были сделаны на территории России и других стран умеренного пояса, где есть благоприятные условия для сохранения фрагментов ДНК в останках давно умерших живых существ. В противоположность этому обрывки генетического кода очень плохо сохраняются во влажных и жарких тропиках, обычно они вымываются из зубов и костной ткани за мгновения по геологическим меркам.

Дэвид Рейч (David Reich), известный палеогенетик из Гарвардского университета (США), а также другие ведущие специалисты в этой области столкнулись с исключением из этого правила, изучая останки 18 древних жителей Африки, недавно найденных в пещере Шум Лака на западе Камеруна. Их кости, чей возраст составлял 8 тыс. и 3 тыс. лет, были найдены в слоях, связанных с концом каменного и бронзового века.



Секреты древней Африки

Ученые не надеялись на успех, однако им очень сильно повезло, обрывки ДНК, пригодные для восстановления фрагментов полного генома, присутствовали в достаточных количествах в костях сразу четырех древних камерунцев. Все они, как отмечают генетики, были детьми, чей возраст составлял от 4 до 15 лет. Один из скелетов принадлежал четырехлетней девочке, а остальные три - мальчикам.

Их можно было разбить на две пары достаточно близких родственников. Это говорит о том, что пещера Шум Лака служила своеобразным "семейным кладбищем", которое жители западного Камеруна использовали подобным образом на протяжении многих тысяч лет.

Фрагменты генома сохранились в останках всех детей необычно хорошо, что впервые позволило ученым не только изучить отдельные части митохондриальной ДНК, передающейся от матери к детям, или мужской Y-хромосомы, но и остальные части генетического кода. Это в свою очередь дало Рейчу и его коллегам уникальный шанс раскрыть историю миграций предположительных предков народов банту, живших в этом регионе примерно 10-15 тыс. лет назад.

Вопреки ожиданиям ученых, жители пещеры Шум Лака не были прямыми предками или даже близкими родичами современных представителей народа банту. Они были ближе к охотникам-собирателям, живущим сегодня в Центральной и Восточной Африке, чем к народам, населяющим Камерун и другие экваториальные и тропические страны континента, расположенные южнее Сахары.

Это открытие, как отмечают исследователи, говорит о том, что человечество очень быстро разделилось сразу на четыре больших ветви после появления первых Homo sapiens. Их расчеты показывают, что это произошло примерно 200-250 тыс. лет назад, задолго до того, как предки людей, живущих за пределами Африки, покинули этот континент.

В прошлом ученые считали, что различные африканские народы постепенно отщеплялись от древа эволюции нашего вида, однако Рейч и его коллеги предполагают, что многие подобные события, к примеру, образование групп южных и центральноафриканских охотников-собирателей, происходили практически одновременно друг с другом. Это значительно усложняет картину эволюции человечества и говорит о том, что важнейшие этапы эволюции Homo sapiens проходили именно в это время.

23 январь 2020 /
Космос и Нло
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