Создан «живой» бетон, способный к самопочинке

Ученые из Университета Колорадо создали то, что The New York Times называет «живым бетоном», кишащим фото синтезирующими бактериями. Они могут расти и даже регенерировать — точь в точь как живой организм.

На самом деле «живой бетон» представляет собой смесь желатина, песка и цианобактерий. Получившаяся в результате структура смогла регенерировать три раза после того, как исследователи разорвали ее на части. По мнению самих ученых, это изобретение станет потенциальным прорывом в зарождающейся области самоорганизующихся материалов.

Согласно исследованию, опубликованному в среду в журнале Matter, живой бетон, которые ученые из Колорадо сделали в сотрудничестве с DARPA, изначально обладаает болезненного зеленым цветом, который исчезает по мере отмирания бактерий.

«Он действительно похож на материал Франкенштейна», пошутил в интервью газете The New York Times инженер UC Boulder и руководитель проекта Уилл Срубар.

Внешний вид нового бетона

Даже когда зеленый оттенок исчезает, бактерии продолжают жить в течение еще нескольких недель. При правильных условиях они могут быть «омоложены» и снова станут активными, сращивая трещины и прочие дефекты внутри конструкции. DARPA особо заинтересован в подобных материалах, которые планируется использовать для возведения построек в отдаленных пустынных регионах и, возможно, даже на планетах вроде Марса.

Если живой бетон будет запущен в промышленное производство, то и в самом деле заметно упростит жизнь космическим агентствам. «Вместо того, чтобы тратить миллионы долларов на доставку в космос тяжелых стройматериалов, мы просто привезем туда жизнь — и вырастим все, что нам необходимо», уверяет Срубар.