Ученые выяснили эволюцию европейских жестовых языков

Используя методы филогенетического анализа для сравнения десятков жестовых языков, американские и немецкие ученые смогли выделить пять их основных эволюционных линий. Статья об этом опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Естественные человеческие языки делятся на два основных типа в зависимости от модальности — устно-слуховые и жестово-визуальные. Первая группа изучена гораздо лучше и представляет больший интерес для исследователей. Но авторы новой работы уверены, что языки жестов как минимум так же стары, как и речевые, поэтому им следует уделить особое внимание.

Многие из жестовых языков включают в себя набор знаков, ассоциированных с письменным алфавитом. Разговаривающие на языках жестов люди используют этот набор, чтобы с его помощью создавать слова. Исторические примеры таких алфавитов можно найти для многих жестовых языков, восходящих к созданию учебных заведений для глухих в эпоху европейского Просвещения.

В новом исследовании ученые решили выяснить, как развивались европейские жестовые языки и как они отличаются друг от друга. Для этого на первом этапе авторы создали базу данных из 40 современных и 36 исторических жестовых алфавитов. Затем они сравнили эти алфавиты, используя метод филогенетической сети, который может показать степень связи между множеством языков одновременно.

Это позволило исследователям визуализировать и понять сложные связи между языками, не предполагая при этом, что общие структуры в них обусловлены одним происхождением. «Для этого исследования мы создали самую большую кросс-лингвистическую сравнительную базу данных известных жестовых языков, — говорит один из авторов исследования, сотрудник Института мировой истории Общества Макса Планка Иоганн-Маттис Лист. — База данных помогла нам проследить эволюцию языков жестов за последние несколько столетий и пролила свет на причины их современного разнообразия».

Совместив методы исторической лингвистики и эволюционной биологии, группа ученых смогла вывести вероятные взаимосвязи между жестовыми языками. Исследователи смогли сгруппировать языки жестов в пять основных эволюционных линий. Они показали, как изменялись языки при распространении по Европе и миру.

Результаты исследования подтвердили многие события, связанные с распространением языков жестов, известные из исторических записей, но также преподнесли некоторые сюрпризы. Например, это исследование подтвердило влияние французского языка жестов на улучшение образования глухих и создание сурдопереводческих общин во многих регионах, в том числе в Западной Европе и Северной и Южной Америке.