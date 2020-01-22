Обнаружена самая далекая умирающая галактика

Исследователи из Института Нильса Бора и Национальной астроном ической обсерватории Японии обнаружили наиболее далекую из известных умирающих галактик; она находится от нас примерно в 12 миллиардах световых лет.

Как указывается в пресс-релизе, обнаруженная галактика содержит более триллиона звезд (и является более массивной, чем Млечный Путь). Отмечается, что ее открытие указывает на то, что «ядра» таких систем были сформированы уже через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва (астроном ы изучили движение звезд в найденной галактике и обнаружили, что ее ядро практически полностью сформировано) — то есть примерно на миллиард лет раньше, чем предполагалось.

(Мертвыми галактиками называют те, что больше не производят звезд. При этом те галактики, в которых процесс звездообразования «затухает», считаются находящимися в процессе умирания; такие объекты не настолько темные, как мертвые галактики, и не настолько яркие, как живые (в которых активно идет процесс звездообразования).)

Ученые отмечает, что новое открытие должно дополнить знания о формировании Вселенной, а также, возможно, приведет к пересмотру использующихся астроном ами компьютерных моделей. Открытию посвящены две работы; они опубликованы в журналах Astrophysical Journal Letters и Astrophysical Journal (1, 2).