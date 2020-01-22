Ученые хотят создать базу на Фобосе для управления роботами на Марсе

Российские, итальянские и американские ученые предложили создать долговременную обитаемую базу на Фобосе, с помощью которой дистанционно управлять роботами на Марсе, говорится в сборнике тезисов "Королевских чтений".

Сорок четвертые академические чтения по космонавтике, посвященные памяти главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, пройдут в Москве в период с 28 по 31 января.

"Создание такой базы может быть связано с тем, что в перспективе проводить углубленное изучение Марса и управлять строительством инфраструктуры на планете может быть удобно не непосредственно с поверхности Марса, а с использованием промежуточной обитаемой базы на Фобосе", - говорится в тезисах доклада ученых МГТУ имени Баумана, МАРХИ и Университетов Генуи и Хьюстона.

Среди преимуществ базы на Фобосе они назвали ее значительную дешевизну по сравнению с базой на Марсе, а также возможность комфортного телеуправления роботами на поверхности Марса в режиме реального времени, так как задержка сигнала будет составлять всего 0,02-0,03 секунды.

Ученые отметили, что поскольку грунт Фобоса в основном представляет собой рыхлую смесь пыли и более крупных каменных фракций низкой плотности, а также очень маленькое ускорение свободного падения на поверхности, то "использование существующих методов строительства практически невозможно".

Поэтому ими предложена специальная технология создания базы, включающая установку анкерных опор, заглубляемых в грунт при соударении с поверхностью при посадке на большой скорости. Затем на базу доставляются роботы, которые натягивают между опорами тросы для перемещения, обеспечивают транспортные операции, посадку и запуск космических аппаратов, а также роют котлованы под размещение модулей базы.

"Из-за крайне малого ускорения свободного падения для выполнения любых земляных работ даже в крайне слабом грунте роботу понадобится многотонный балласт, в качестве которого предполагается использовать один или несколько модулей базы", - говорится в докладе.

По мнению ученых, первоначальный экипаж обитаемой базы составит шесть человек, которые разместятся в одном модуле. В этом модуле будут спальные места, кухня, места для гигиены и тренировок, кладовая, ремонтная мастерская и оборудование для управления роботами.

В дальнейшем базу предполагается дооснастить модулем для частичного воспроизводства расходных материалов, с оранжереей и оборудованием для медико-биологических экспериментов, а также модулем для увеличения степени комфорта экипажа и обеспечения проведения пересменок.