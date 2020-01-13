Астрономы обнаружили очень странный астероид

Между Марсом и Юпитером лежит пояс астероидов, где миллионы космических камней вращаются вокруг солнц а. Это там, где должны быть астероиды. И именно поэтому недавно обнаруженный астероид 2020 AV2 выглядит так странно: он вращается вокруг солнц а полностью внутри орбиты Венеры.

"До 2020 года ни один из известных астероидов не имел орбит внутри орбиты Венеры", - говорит Романов. "4 января 2020 года впервые был обнаружил этот объект, и я смог сфото графировать его только через 4 дня с помощью дистанционно управляемого

телескопа в Нью-Мексико."

Существует уже небольшой класс астероидов, называемых "Атирас" (названный в честь первого подтвержденного в 2003 году), которые имеют орбиты полностью внутри Земли. Было обнаружено менее 2 десятков таких объектов. Открытие 2020 AV2 делает вещи на шаг ближе к солнц у. астроном ы предварительно называют его класс "Ватирас" - смесь Венеры и Атираса.

Исследователи мало что знают о количестве космических скал в самой внутренней части Солнечной системы. Солнечный свет делает такие объекты очень трудно обнаруживаемыми.