Ученые обнаружили тысячи «чужих» звезд в нашей галактике

Наша галактика "поедает” звезды большого и малого Магеллановых облаков

Наш Млечный Путь собирается как следует подкрепиться сразу несколькими более меньшими галактиками. Вернее, он уже это делает. Как сообщает портал livescience.com, исследователи обнаружили несколько тысяч странных звезд на краю Млечного пути, придя к выводу о том, что звездные объекты появились из материала, образовавшегося в большом и малом Магеллановых Облаках — карликовых объектах, которые рано или поздно станут частью нашей спиральной галактики.

Почему исчезают Магеллановы облака?

Магеллановы облака — карликовые галактики, ближайшие к нашей, которые находятся приблизительно в 160 тысячах световых лет от Млечного Пути. Обнаруженные молодые звезды, вероятнее всего, каким-то образом перекочевали из облаков в наши окраины, сильно выделившись среди "пожилых” звезд, обитающих в этих краях галактики. Адриан Прайс-Уилан, научный сотрудник Центра вычислительной астрофизики Института Flatiron в Нью-Йорке, утверждает, что избранный юными звездами регион находится очень и очень далеко от нас и более оживленного галактического центра. Кроме того, дальнейший анализ показал, что звезды из Магеллановых облаков, судя по всему, состоят из весьма необычных ингредиентов, несвойственных нашему сегменту галактики. Так, характеристики полос света, достигшие Земли, свидетельствуют о крайне низком содержании металлов и тяжелых элементов, что напрямую указывает на внегалактическое происхождение обнаруженных звездных объектов.

Исследователи считают, что, скорее всего, газ из водородного потока, окружающего Магеллановы облака, в какой-то момент прошел через нашу галактику, создавая мощное давление, при котором поток газа столкнулся с аналогичными веществами Млечного Пути. Это давление в сочетании с гравитацией нашей галактики сжало часть Магелланова газа настолько, что он сгустился под действием собственной силы притяжения. Как только это произошло, некоторые сгустки стали достаточно плотными, со временем образовав молодые и очень легкие звезды без признаков наличия в них привычных нам металлов.

Открытие неметаллических звезд может помочь ученым найти Магелланов поток в космос е, который, как предполагают исследователи, располагается на расстоянии около 90 000 световых лет от Земли. Если Магелланов поток по каким-то причинам находится ближе, слияние Млечного Пути и карликовых галактик может произойти быстрее и раньше, чем это предсказывают современные астроном ические модели. Подобное событие может значительно увеличить продолжительность жизни нашей галактики, заодно прибавив большое количество новых звезд на ночном небосводе нашей планеты приблизительно через 5 миллиардов лет. Если, конечно, Земля сумеет каким-то образом просуществовать вплоть до этого грандиозного космического события.