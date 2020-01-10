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Очень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий
Астрофотограф Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy) опубликовал очень детальное изображение Луны. Он составил данное изображение из 100 000 фотографий естественного спутника Земли!
Маккарти опубликовал ряд изображений: на одном видна одна сторона Луны целиком, на других — видны детали лунной поверхности. Астрофотограф в подписи к изображению отмечает, что видимые на снимке цвета — реальные (они определяются различным составом реголита).
На его странице в Инстаграм можно ознакомиться с другими снимками. Астрофотограф подчеркнул, что опубликованный снимок Луны является одним из наиболее детальных изображений, сделанных им.
10 январь 2020 /
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