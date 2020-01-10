Очень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий

Астрофото граф Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy) опубликовал очень детальное изображение Луны. Он составил данное изображение из 100 000 фото графий естественного спутника Земли!

Маккарти опубликовал ряд изображений: на одном видна одна сторона Луны целиком, на других — видны детали лунной поверхности. Астрофото граф в подписи к изображению отмечает, что видимые на снимке цвета — реальные (они определяются различным составом реголита).









На его странице в Инстаграм можно ознакомиться с другими снимками. Астрофото граф подчеркнул, что опубликованный снимок Луны является одним из наиболее детальных изображений, сделанных им.