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Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков

Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков

Быстрыми радиовсплесками, или Fast Radio Bursts (FRB), называют единичные радиоимпульсы неизвестного происхождения, имеющие чрезвычайно короткую длительность. При этом энергия такого всплеска, по оценкам специалистов, может быть эквивалентна выбросу в космическое пространство энергии, испускаемой солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет.

Первый Fast Radio Bursts обнаружили в 2007 году: это явление быстро стало одной из главных космических загадок, вокруг которой, как и бывает в таких случаях, родилось множество мифов. Иногда высказываются и фантастические версии (активность гипотетического внеземного разума, например), но ученые традиционно предлагают менее «романтическое» объяснение феномена: например, что FRB — это следствие активности нейтронных звезд.

Теперь астрономы из Канады и Нидерландов выявили источник одного из быстрых радиовсплесков, а именно — FRB 180916.J0158+65. Им оказался регион активного звездообразования в массивной спиральной галактике SDSS J015800.28+654253.0, условная удаленность которой от Земли составляет 470 миллионов световых лет (это самый близкий из известных источников). Протяженность галактики оценивают в семь световых лет. Важно отметить, что характеристики источника отличаются от других уже известных источников Fast Radio Bursts.

 

Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков


Источник FRB 180916.J0158+65 / ©ScienceAlert

 

«Местоположение этого объекта радикально отличается от местоположения не только ранее обнаруженных повторяющихся FRB, но и всех изученных FRB», — говорит астроном Кензи Ниммо (Kenzie Nimmo) из Амстердамского университета.

Нужно пояснить, что первым локализованным повторяющимся быстрым радиовсплеском стал FRB 121102. Его источник — чрезвычайно удаленная от нас карликовая галактика. Вероятно, FRB 121102 породили «экстремальные» условия, такие как активность сверхмассивной черной дыры в центре галактики.

Напомним, ранее астрономы выяснили, что источником еще одного радиовсплеска — FRB 190523 — может быть галактика, которая по возрасту и размерам похожа на Млечный Путь. Таким образом, как видно из вышеперечисленных примеров, FRB, вероятно, могут образовываться в совершенно разных условиях.

10 январь 2020 /
Космос и Нло
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