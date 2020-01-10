Ученые нашли молодые звезды там, где их быть не должно

Наша галактика окружена множеством старых звезд и горячим газом, непригодным из-за своей высокой температуры для образования новых звезд. Тем не менее, астроном ы обнаружили скопление относительно молодых звезд в одной из старых частей Млечного пути, где они, казалось бы, не могли зародиться.



На заседании Американского астроном ического общества, которое прошло 7 января 2020 года, астроном ы объявили о странной находке — молодых звездах, родившихся в одном из старых районов нашей галактики, где, как считалось, появление новых звезд невозможно.

Скопление молодых звезд, отмеченное на снимке синим цветом и расположенное на внешней границе Млечного Пути, возможно, образовалось из газа, перетекающего из двух небольших галактик, вливающихся в нашу.

Звездному скоплению на фото , двигающемуся в одном направлении, примерно 120 миллионов лет, а находится оно на расстоянии около 94 000 световых лет от Земли. астроном ы обнаружили скопление, изучив данные со спутника Gaia Европейского космического агентства.



«Кластер не мог сформироваться где-то еще, поэтому, вероятно, он зародился рядом с тем местом, где мы его видим, — говорит астрофизик из Института Флэтайрон в Нью-Йорке Адриан Прайс-Уилан. — Но как он образовался там, где очень мало холодного газа, который необходим для формирования нового поколения звезд?».

По словам ученого, ключ к разгадке кроется в Магеллановых облаках — двух галактиках-спутниках Млечного пути. Скопление звезд, кажется, ускоряется потоком газа, перетекающим из Магеллановых облаков под воздействием гравитации нашей галактики. Возможно, молодые звезды образовались именно из него.

Если скопление звезд и поток газа связаны, то мы наблюдаем ранее неизвестные условия образования звезд, рассуждает Дэвид Нидевер из Университета штата Монтана в Бозмане. Находящиеся перед потоком газа звезды, кажется, замедляют его. Принимая во внимание возраст звездного скопления и то, что оно раскинулось перед потоком газа на 17 000 световых лет, Нидевер сделал предположение, что газ в этом районе галактики может быть в 10 раз плотнее, чем считалось ранее.