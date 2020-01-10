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Ученые нашли молодые звезды там, где их быть не должно

Ученые нашли молодые звезды там, где их быть не должно

Наша галактика окружена множеством старых звезд и горячим газом, непригодным из-за своей высокой температуры для образования новых звезд. Тем не менее, астрономы обнаружили скопление относительно молодых звезд в одной из старых частей Млечного пути, где они, казалось бы, не могли зародиться.

На заседании Американского астрономического общества, которое прошло 7 января 2020 года, астрономы объявили о странной находке — молодых звездах, родившихся в одном из старых районов нашей галактики, где, как считалось, появление новых звезд невозможно.

Скопление молодых звезд, отмеченное на снимке синим цветом и расположенное на внешней границе Млечного Пути, возможно, образовалось из газа, перетекающего из двух небольших галактик, вливающихся в нашу.
Звездному скоплению на фото, двигающемуся в одном направлении, примерно 120 миллионов лет, а находится оно на расстоянии около 94 000 световых лет от Земли. астрономы обнаружили скопление, изучив данные со спутника Gaia Европейского космического агентства.

 

Ученые нашли молодые звезды там, где их быть не должно

 


«Кластер не мог сформироваться где-то еще, поэтому, вероятно, он зародился рядом с тем местом, где мы его видим, — говорит астрофизик из Института Флэтайрон в Нью-Йорке Адриан Прайс-Уилан. — Но как он образовался там, где очень мало холодного газа, который необходим для формирования нового поколения звезд?».

По словам ученого, ключ к разгадке кроется в Магеллановых облаках — двух галактиках-спутниках Млечного пути. Скопление звезд, кажется, ускоряется потоком газа, перетекающим из Магеллановых облаков под воздействием гравитации нашей галактики. Возможно, молодые звезды образовались именно из него.

Если скопление звезд и поток газа связаны, то мы наблюдаем ранее неизвестные условия образования звезд, рассуждает Дэвид Нидевер из Университета штата Монтана в Бозмане. Находящиеся перед потоком газа звезды, кажется, замедляют его. Принимая во внимание возраст звездного скопления и то, что оно раскинулось перед потоком газа на 17 000 световых лет, Нидевер сделал предположение, что газ в этом районе галактики может быть в 10 раз плотнее, чем считалось ранее.

10 январь 2020 /
Космос и Нло
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Ученые нашли молодые звезды там, где их быть не должно

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