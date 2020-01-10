» » Свет Солнца "проявляет" невидимые глазу НЛО

Свет Солнца "проявляет" невидимые глазу НЛО

Свет Солнца "проявляет" невидимые глазу НЛО

Линда Миллер делала съемки неба на закате и поймала довольно много аномалий в нашей атмосфере.

Линда, которая запечатлела аномалии 29 декабря 2019 года, не уверена, являются ли эти несколько объектов космическим мусором, космическими камнями или спутниками, НЛО или чем-то еще, но есть один объект, который меняет направление.

 

 

10 январь 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Эксперты признали, что на орбите творится бардак
Хочу все знать

Эксперты признали, что на орбите творится бардак

На этой неделе на Международном конгрессе астронавтики в Вашингтоне был поднят вопрос о доступности космоса для всех желающих. Сегодня отправить спутник на орбиту может любой университет. ...
Невидимые движения крыльев стрекоз
Хочу все знать

Невидимые движения крыльев стрекоз

Самец C. cancellata. Фото с сайта allodonata...
Знаменитые якутские аномалии
Хочу все знать

Знаменитые якутские аномалии

Сегодня очень часто приходится слышать о том, что на нашей планета существует много, так называемых мест силы. Эти места имеют особую силу, энергетику, которая существенно отличается от привычных
Робот в глазу для профилактики слепоты
Хочу все знать

Робот в глазу для профилактики слепоты

Ученые Института робототехники и интеллектуальных систем (Цюрих, Швейцария) создали крошечного робота для имплантации в глаз.
Чёрная повязка на глазу
Хочу все знать

Чёрная повязка на глазу

Чёрная повязка на глазу применялась пиратами для быстрого привыкания к смене освещения
Технологии НЛО
Хочу все знать

Технологии НЛО

Ученые создали первый в мире акустический притягивающей луч.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПоследнее наступление Адольфа Гитлера


Свежие Статьи
Очень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий

Очень детальное изображение Луны, собранное из 100 тыс. фотографий

Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков

Астрономы заявили об обнаружении источника одного из повторяющихся быстрых радиовсплесков

Ученые нашли молодые звезды там, где их быть не должно

Ученые нашли молодые звезды там, где их быть не должно

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+