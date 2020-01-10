Свет Солнца "проявляет" невидимые глазу НЛО

Линда Миллер делала съемки неба на закате и поймала довольно много аномалий в нашей атмосфере.

Линда, которая запечатлела аномалии 29 декабря 2019 года, не уверена, являются ли эти несколько объектов космическим мусором, космическими камнями или спутниками, НЛО или чем-то еще, но есть один объект, который меняет направление.