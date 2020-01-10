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Юпитер посылает на Землю опасные кометы

Юпитер посылает на Землю опасные кометы

астрономы считали, что Юпитер защищает Землю от опасных комет и астероидов. Новое исследование показывает обратное: газовый гигант фактически активно выбрасывает объекты во внутреннюю часть Солнечной системы.

Существует популярная теория, предполагающая, что Юпитер с его огромной массой действует как гигантский щит в космосе, поглощая или отклоняя опасные космические объекты, оставшиеся от формирования Солнечной системы. Но группа астрономов предполагает обратное: Юпитер-это скорее снайпер, чем щит.

В двух работах Гразье показывает, как планеты Юпитера-Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран – влияют на другие объекты во внешней Солнечной системе и как ледяные тела могут быть преобразованы Юпитером в потенциально смертельные кометы.

Последние расчеты показывают, что Юпитер с такой же вероятностью посылает кометы на Землю, как и отклоняет их..

Такое воздействие привело бы к массовым вымираниям, подобным тому, которое уничтожило динозавров около 66 миллионов лет назад.

10 январь 2020 /
Космос и Нло
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