Юпитер посылает на Землю опасные кометы
астрономы считали, что Юпитер защищает Землю от опасных комет и астероидов. Новое исследование показывает обратное: газовый гигант фактически активно выбрасывает объекты во внутреннюю часть Солнечной системы.
Существует популярная теория, предполагающая, что Юпитер с его огромной массой действует как гигантский щит в космосе, поглощая или отклоняя опасные космические объекты, оставшиеся от формирования Солнечной системы. Но группа астрономов предполагает обратное: Юпитер-это скорее снайпер, чем щит.
В двух работах Гразье показывает, как планеты Юпитера-Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран – влияют на другие объекты во внешней Солнечной системе и как ледяные тела могут быть преобразованы Юпитером в потенциально смертельные кометы.
Последние расчеты показывают, что Юпитер с такой же вероятностью посылает кометы на Землю, как и отклоняет их..
Такое воздействие привело бы к массовым вымираниям, подобным тому, которое уничтожило динозавров около 66 миллионов лет назад.
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