Удивительный снимок галактики в созвездии Насос
Недавно ученые поделились новым изображением, полученным с помощью космического телескопа «Хаббл», на котором запечатлена галактика NGC 3175, находящаяся от нас примерно в 50 миллионах световых лет.
На недавно полученном с помощью «Хаббла» изображении — галактика NGC 3175. Она находится от нас приблизительно в 50 миллионах световых лет, в созвездии Насос. На снимке галактика представляет собой смесь ярких областей светящегося газа, темных полос пыли, яркого ядра и галактических рукавов.
Галактика является членом одноименной галактической группы, которую называют близким аналогом Местной группы — гравитационно связанной группы галактик, в которую входит, в частности, Млечный Путь. Группа NGC 3175 включает две крупные спиральные галактики — NGC 3175 и NGC 3137 — и множество менее массивных спиральных галактик и галактик-спутников.
Изображение NGC 3175, опубликованное астрономами, составлено из данных наблюдений, проведенных с помощью инструмента «Хаббла» Wide Field Camera 3.
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