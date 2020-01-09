Удивительный снимок галактики в созвездии Насос

Недавно ученые поделились новым изображением, полученным с помощью космического телескопа «Хаббл», на котором запечатлена галактика NGC 3175, находящаяся от нас примерно в 50 миллионах световых лет.

На недавно полученном с помощью «Хаббла» изображении — галактика NGC 3175. Она находится от нас приблизительно в 50 миллионах световых лет, в созвездии Насос. На снимке галактика представляет собой смесь ярких областей светящегося газа, темных полос пыли, яркого ядра и галактических рукавов.

Галактика является членом одноименной галактической группы, которую называют близким аналогом Местной группы — гравитационно связанной группы галактик, в которую входит, в частности, Млечный Путь. Группа NGC 3175 включает две крупные спиральные галактики — NGC 3175 и NGC 3137 — и множество менее массивных спиральных галактик и галактик-спутников.

Изображение NGC 3175, опубликованное астроном ами, составлено из данных наблюдений, проведенных с помощью инструмента «Хаббла» Wide Field Camera 3.