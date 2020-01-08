Треугольный НЛО заметили в Техасе

Женщина из Техаса заметила странную треугольную формацию огней, парящих в небе. Стефани Вестерфилд, сняла на видео это НЛО в городе Джерси-Виллидж.

В видеоролике Вестерфилд три огня можно увидеть в небе, образующих треугольную форму. Слышно, как какой-то мальчик спрашивает: "А это что такое?" - в то время как свидетели наблюдают за странными светящимися шарами и, вероятно, сами удивляются тому же. Похоже, что огни не были фейерверками, так как они просто парят в небе и еле двигаются.

Как можно догадаться, наблюдатели в интернете предположили, что огни могли представлять собой какой-то инопланетный корабль, в то время как другие утверждали, что они, возможно, были давно известным военным самолетом-разведчиком TR-38.

Более прозаические возможности включают китайские фонарики, которые были выпущены в полночь, чтобы отпраздновать Новый год, что объяснило бы, как они оказались там, где они были в небе в то конкретное время, или, возможно, даже беспилтники.