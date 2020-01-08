» » Треугольный НЛО заметили в Техасе

Треугольный НЛО заметили в Техасе

Треугольный НЛО заметили в Техасе

Женщина из Техаса заметила странную треугольную формацию огней, парящих в небе. Стефани Вестерфилд, сняла на видео это НЛО в городе Джерси-Виллидж.

В видеоролике Вестерфилд три огня можно увидеть в небе, образующих треугольную форму. Слышно, как какой-то мальчик спрашивает: "А это что такое?" - в то время как свидетели наблюдают за странными светящимися шарами и, вероятно, сами удивляются тому же. Похоже, что огни не были фейерверками, так как они просто парят в небе и еле двигаются.

Как можно догадаться, наблюдатели в интернете предположили, что огни могли представлять собой какой-то инопланетный корабль, в то время как другие утверждали, что они, возможно, были давно известным военным самолетом-разведчиком TR-38.

Более прозаические возможности включают китайские фонарики, которые были выпущены в полночь, чтобы отпраздновать Новый год, что объяснило бы, как они оказались там, где они были в небе в то конкретное время, или, возможно, даже беспилтники.

 

 

08 январь 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В США наблюдается загадочный рой беспилотников. Но кому они принадлежат?
Хочу все знать

В США наблюдается загадочный рой беспилотников. Но кому они принадлежат?

В начале 2000-х годов многие жители США замечали на небе необычные огни и они сразу же предполагали, что видели космические корабли инопланетян. То же самое недавно происходило и в американском штате
Хочу все знать

"Фатимские явления Девы Марии" в 1917 году были эффектной постановкой инопланетян

Так называемые "Фатимские явления Девы Марии" или как их еще называют "Чудо Солнца", произошли 13 октября 1917 года в присутствии большой толпы людей, собравшейся в Фатиме, Португалия.
Интернет-спутники Илона Маска выглядят как инопланетное вторжение
Хочу все знать

Интернет-спутники Илона Маска выглядят как инопланетное вторжение

Вереница спутников Starlink, запущенных SpaceX в понедельник, 11 ноября, выстроилась в ночном небе словно уходящий поезд. «Я увидел их ночью 12 ноября совершенно случайно, когда настраивал свою
В небе над США взорвался метеорит
Хочу все знать

В небе над США взорвался метеорит

Взрыв метеорита создал массивную ударную волну и громоподобный гул, когда он пронесся над юго-западом Миссури. Американское метеоритное общество получило 16 сообщений о огненном шаре, замеченном из
На небе появилась новая звезда. Даже СВЕРХновая!
Хочу все знать

На небе появилась новая звезда. Даже СВЕРХновая!

В январе в близкой галактике M82 вспыхнула сверхновая. И хотя чтобы ее увидеть, нужен телескоп или мощный бинокль, на самом деле это очень яркое событие. Если бы сверхновая вспыхнула ближе к нам, мы
Можно ли увидеть восход и закат Земли на Луне?
Хочу все знать

Можно ли увидеть восход и закат Земли на Луне?

Известно, что Луна всегда обращена к Земле одной стороной, однако для того, кто находится на Луне, Земля не будет висеть неподвижно в небе.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит заброшенный город будущегоДостоинства ИБП марки ApcКак алкоголь вредит печени?5 крупных палеонтологических открытий 2019 годаНайден способ восстановить зубную эмальВ Швейцарии изобрели похожего на насекомое роботаКто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииЭффект черной капли


Свежие Статьи
Появилось первое в новом десятилетии сообщение о вымершем виде

Появилось первое в новом десятилетии сообщение о вымершем виде

Спутник NASA обнаружил

Спутник NASA обнаружил "двойника" Земли, потенциально пригодного для жизни

Ученые составили карту человеческих эмоций, которые вызывает музыка

Ученые составили карту человеческих эмоций, которые вызывает музыка

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+