Назван способ предсказать скорую смерть

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе раскрыли способ предсказать смерть в течение 1-3 лет у пациентов с не требующей госпитализации сердечной недостаточностью. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали кровь 105 пациентов, чтобы найти определенный биомаркер, по которому можно спрогнозировать вероятность смерти человека в ближайшие годы. Оказалось, что уровень нейропептида Y является самым надежным и значимым предиктором. Специалисты также сравнили образцы нервных тканей у испытуемых и здоровых людей и определили, что у тех, кто подвергается серьезному риску умереть, нейроны высвобождают больше нейропептида Y.

Результаты помогут ученым найти способ отличить пациентов со стабильной сердечной недостаточностью, чья жизнь находится под угрозой, от других с таким же состоянием, но которым не требуется агрессивная и целенаправленная терапия.

В дальнейшем исследователи планируют выяснить, как определить риск смерти пациента с помощью менее инвазивных процедур (например, простой забор крови) и поможет ли раннее медицинское вмешательство снизить вероятность плохого исхода.