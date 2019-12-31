Через 10 лет половина населения США будет страдать от ожирения

Исследователи из Гарвардского университета и Университета Джорджа Вашингтона проанализировали, насколько быстро жители США набирают вес, и выдали неутешительный прогноз: к 2030 году 49,2 процента взрослых американцев будут страдать от ожирения. Для каждого отдельного штата эта цифра составляет не менее 35 процентов.

В своем исследовании ученые брали за порог ожирения индекс массы тела (ИМТ) равный 30. ИМТ выше 40 означает сильное ожирение; согласно прогнозу экспертов, через 10 лет такой показатель будет у каждого четвертого жителя США.

Главными причинами такой тенденции ученые называют малоподвижный образ жизни и широкую доступность сладкой пищи, а также употребление продуктов, которые прошли технологическую обработку. Эксперты отмечают, что ожирение может привести к диабету, болезням сердца и сосудов.

По данным на 2015-2016 годы (последний период за который имеются достоверные данные центров по контролю и профилактике заболеваний), ожирением страдали 39,8 процента или 93,3 миллиона американцев.