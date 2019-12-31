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В гробнице Цинь Шихуанди нашли еще 220 терракотовых воинов

В гробнице Цинь Шихуанди нашли еще 220 терракотовых воинов

В ходе новой серии археологических работ ученые нашли в гробнице первого императора Китая Цин Шихуаньди (259-210 гг. до н. э.) еще 220 новых терракотовых воинов. Об этом пишет китайский информационный портал "Сианьван".

В ходе третьего этапа раскопок, который длился с 2009 года, археологи вскрыли склеп общей площадью 400 квадратных метров. Ученые нашли там 220 фигур воинов, 12 керамических лошадей, а также большое количество оружия, элементов амуниции и другие артефакты: луки, арбалеты, колчаны, наконечники стрел, мечи, ножны, боевые щиты, жезлы, а также элементы колесниц.

По последним оценкам, в гробнице может находиться в общей сложности еще около 6 тыс. статуй людей и лошадей.

"Терракотовая армия" представляет собой более 8 тыс. глиняных фигур древнекитайских воинов и их лошадей. Они были изготовлены в натуральную величину чтобы оберегать гробницу первого императора Китая Цинь Шихуанди, которая находится неподалеку от города Сиань в центре страны. Цинь Шихуанди жил в III веке до нашей эры, результатом его политики стало объединение Китая. Гробницу закончили в 210-209 гг. до н. э.

Как утверждают специалисты, фигуры отличаются не только обмундированием, но и ростом, а также другими отличительными чертами. Лица всех воинов - лучников, копейщиков, меченосцев и военачальников - индивидуальны, возможно, скульпторы придали им портретное сходство с моделями.

Терракотовую армию нашли в 1974 году крестьяне, которые бурили артезианскую скважину. Раскопки проходили в три этапа - с 1978-го по 1984 год, с 1985-го по 1986-й и с 2009-го по настоящее время.

В 1987 году погребальный комплекс первого китайского императора стал первым объектом на территории КНР, который включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

31 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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