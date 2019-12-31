» » Самые темные галактики Вселенной помогут глубже понять темную материю

Самые темные галактики Вселенной помогут глубже понять темную материю

Самые темные галактики Вселенной помогут глубже понять темную материю

Наблюдения так называемых галактик низкой поверхностной яркости (LSB галактик) могут дать новые ценные сведения об одной из самых больших загадок Вселенной – темной материи.

«Мы обнаружили, что дисковые галактики могут быть представлены универсальным соотношением. В частности, в этом исследовании мы проанализировали так называемые галактики низкой поверхностной яркости, представляющие собой особый класс галактик с вращающимся диском, которые называются так по той причине, что имеют низкую поверхностную яркость», - сказал Киара ди Паоло (Chiara di Paolo), астрофизик из международного института SISSA и главный автор нового исследования.

Исследователи проанализировали скорость вращения звезд и газа галактик и пришли к выводу, что эти параметры в случае LSB галактик являются в высокой степени однородными. Эти результаты позволяют объединить и подтвердить несколько отдельных догадок о присутствии и поведении темной материи, давая новые версии взаимодействия между темной и видимой материей.

Она где-то рядом, но мы не можем наблюдать ее. Считается, что темная материя составляет около 90 процентов массы Вселенной; ее гравитационное влияние на космические объекты поддается измерению, однако наблюдать саму темную материю мы не можем – она не излучает света и не взаимодействует с ним.

Косвенно обнаружить темную материю можно, анализируя кривые вращения галактик – зависимости скорости вращения звезд вокруг центра галактики от расстояния до этого центра. Наблюдаемые изменения скорости звезд связаны с гравитационным взаимодействием между звездами и компонентом темной материи. В частности, анализ кривых вращений галактик может быть проведен индивидуально или для групп галактик, имеющих близкие свойства, согласно методу универсальных кривых вращения (URC).

Ранее метод URC был использован для галактик разных классов, однако в новом исследовании он был впервые применен для галактик низкой поверхностной яркости и дал результаты, демонстрирующие близкое соответствие результатам применения этого метода к галактикам других классов. Это означает, что независимо от типа галактики взаимодействие между видимой и темной материей может быть выражено универсальным соотношением, объяснили Ди Паоло и его коллеги.

Исследование опубликовано в журнале MNRAS.

31 декабрь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Звезды разогревают темную материю
Космос и Нло

Звезды разогревают темную материю

Звездное скопление, заполненное темной материей, вмещает «разрушенные» галактики
Космос и Нло

Звездное скопление, заполненное темной материей, вмещает «разрушенные» галактики

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале «Astrophysical Journal Letters», предполагается, что 48 галактик образуют необычную группу, которая заполнена темной материей и практически не
Темную энергию предложили искать рядом с Млечным путем
Космос и Нло

Темную энергию предложили искать рядом с Млечным путем

Физики из Университета штата Мичиган предложили искать следы темной энергии рядом с карликовыми галактиками, а также попробовали объяснить причину, по которой вокруг Млечного пути вращается небольшое
Черные дыры растут за счет темной материи
Космос и Нло

Черные дыры растут за счет темной материи

Длительный период времени предполагалось, что размер сверхмассивной черной дыры (ЧД), находящейся в ядре галактики, тесно связан с количеством звезд, входящих в состав галактики.Каждая галактика
Темная материя в галактиках управляет ростом черных дыр
Космос и Нло

Темная материя в галактиках управляет ростом черных дыр

У каждой массивной галактики в центре имеется черная дыра (ЧД), и чем тяжелее галактика, тем больше её ЧД. Но почему возникает связь между двумя этими массами? В конце концов, ЧД в миллионы раз
Астрономы обнаружили сигнал темной материи
Космос и Нло

Астрономы обнаружили сигнал темной материи

Астрономы, возможно, наконец, обнаружили сигнал темной материи, таинственного и неуловимого вещества, составляющего большую часть материальной Вселенной. Углубившись в данных, собранные телескопом
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Кто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПреимущества профессиональной мойки оконСтресс помогает справиться с вредными мутациямиКак правильно выбрать автомобильный аккумуляторЭффект черной каплиПоследнее наступление Адольфа ГитлераФитинги для трубИсследована гидродинамика процесса письма


Свежие Статьи
Астрономы засняли галактику NGC 4631

Астрономы засняли галактику NGC 4631

Назван способ предсказать скорую смерть

Назван способ предсказать скорую смерть

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+