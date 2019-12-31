Самые темные галактики Вселенной помогут глубже понять темную материю

Наблюдения так называемых галактик низкой поверхностной яркости (LSB галактик) могут дать новые ценные сведения об одной из самых больших загадок Вселенной – темной материи.

«Мы обнаружили, что дисковые галактики могут быть представлены универсальным соотношением. В частности, в этом исследовании мы проанализировали так называемые галактики низкой поверхностной яркости, представляющие собой особый класс галактик с вращающимся диском, которые называются так по той причине, что имеют низкую поверхностную яркость», - сказал Киара ди Паоло (Chiara di Paolo), астрофизик из международного института SISSA и главный автор нового исследования.

Исследователи проанализировали скорость вращения звезд и газа галактик и пришли к выводу, что эти параметры в случае LSB галактик являются в высокой степени однородными. Эти результаты позволяют объединить и подтвердить несколько отдельных догадок о присутствии и поведении темной материи, давая новые версии взаимодействия между темной и видимой материей.

Она где-то рядом, но мы не можем наблюдать ее. Считается, что темная материя составляет около 90 процентов массы Вселенной; ее гравитационное влияние на космические объекты поддается измерению, однако наблюдать саму темную материю мы не можем – она не излучает света и не взаимодействует с ним.

Косвенно обнаружить темную материю можно, анализируя кривые вращения галактик – зависимости скорости вращения звезд вокруг центра галактики от расстояния до этого центра. Наблюдаемые изменения скорости звезд связаны с гравитационным взаимодействием между звездами и компонентом темной материи. В частности, анализ кривых вращений галактик может быть проведен индивидуально или для групп галактик, имеющих близкие свойства, согласно методу универсальных кривых вращения (URC).

Ранее метод URC был использован для галактик разных классов, однако в новом исследовании он был впервые применен для галактик низкой поверхностной яркости и дал результаты, демонстрирующие близкое соответствие результатам применения этого метода к галактикам других классов. Это означает, что независимо от типа галактики взаимодействие между видимой и темной материей может быть выражено универсальным соотношением, объяснили Ди Паоло и его коллеги.

Исследование опубликовано в журнале MNRAS.