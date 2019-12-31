» » Решена полувековая загадка появления жизни

Решена полувековая загадка появления жизни

Решена полувековая загадка появления жизни

Ученые Вашингтонского университета в США решили полувековую загадку дефицита фосфатов, которые были необходимы для появления первых живых организмов, но концентрация которых была слишком мала в древних водоемах. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты изучили богатые карбонатом озера, которые образуются в засушливых условиях в понижениях рельефа, заполняемых водой с окрестных территорий. Из-за высокой скорости испарения в озере концентрируются соленые щелочные растворы. Такие водоемы называются содовыми. Исследователи определили содержание фосфора в таких озерах, в том числе озере Моно в Калифорнии, Магади в Кении и Лонар в Индии.

Оказалось, что в водоемах, богатых карбонатом, содержание фосфора было в 50 тысяч раз выше, чем в морской воде, реках и других типах озер. Это указывает на существование общего механизма, способствующего накоплению важного для жизни химического элемента. Выяснилось, что карбонаты преимущественно связываются с кальцием, оставляя фосфор в свободном доступе в воде.

В древности чрезвычайный уровень фосфатов в водоеме привел к химическим реакциям, в результате которых возникли компоненты РНК, белки, жиры и другие важные для жизни соединения. Богатая углекислым газом атмосфера ранней Земли (около четырех миллиардов лет назад) была идеальной для формирования таких озер и способствовала достижению в них максимального уровня фосфора.

31 декабрь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Пригодные для дыхания атмосферы планет встречаются в космосе чаще, чем считалось
Космос и Нло

Пригодные для дыхания атмосферы планет встречаются в космосе чаще, чем считалось

Возможное существование обитаемых экзопланет занимает умы человечества на протяжении более чем ста лет.
На Марсе нашли древние подземные озера
Космос и Нло

На Марсе нашли древние подземные озера

Космос и Нло

"Кирпичики" для зарождения жизни на Земле формировались на астероидах

Карбоновые кислоты и аминокислоты - "кирпичики жизни" - образовались не только на Земле, но и на астероидах, которые населяли протопланетное облако на заре истории Солнечной системы, пишут канадские
На Марсе нашли древние озера
Космос и Нло

На Марсе нашли древние озера

Curiosity нашел на склонах горы Шарп в кратере Гейл следы древних озер глубиной в несколько десятков метров, которые указывают на то, что водоемы с жидкой водой существовали на поверхности Марса на
Планетологи изучили подземные водоемы Титана
Космос и Нло

Планетологи изучили подземные водоемы Титана

Ученые из Франции и США изучили равновесие между различными твердыми и жидкими фазами углеводородов на спутнике Сатурна Титане, а именно взаимодействие метановых осадков из атмосферы с твердыми
Тайна «внеземного» озера Моно в США не дает покоя ученым
Космос и Нло

Тайна «внеземного» озера Моно в США не дает покоя ученым

Исследователи проверяют, в самом ли деле в озере живут «чужие», как объявили астробиологи НАСА Не от мира сего Сенсационной стала пресс-конференция, которую НАСА провела два года назад — 2 декабря
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Кто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПреимущества профессиональной мойки оконСтресс помогает справиться с вредными мутациямиКак правильно выбрать автомобильный аккумуляторЭффект черной каплиПоследнее наступление Адольфа ГитлераФитинги для трубИсследована гидродинамика процесса письма


Свежие Статьи
Астрономы засняли галактику NGC 4631

Астрономы засняли галактику NGC 4631

Назван способ предсказать скорую смерть

Назван способ предсказать скорую смерть

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Кожный скелет плавников помог создать конечности наземных позвоночных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+