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В Турции найдена 1800-летняя плита с изображением богини Деметры

В Турции найдена 1800-летняя плита с изображением богини Деметры

В Турции при проведении земляных работ в древнем городе Адрианополе была обнаружена древняя плита, на которой изображен силуэт, предположительно, богини урожая и земледелия Деметры.

Как сообщает Daily Sabah, древняя плита была обнаружена в турецкой провинции Северный Карабюк. Ее возраст составляет около 1800 лет. Ее нашли при проведении раскопок в руинах Адрианополя - древнего города, который был расположен в трех километрах к востоку от Эскипазарского района.

Плита изготовлена из известняка. На ней изображена женщина. Она одета в традиционное платье с поясом в виде змеи на талии. В правой руке женщина держит колосья пшеницы.

"Скорее всего, это богиня урожая и земледелия Деметра, - говорит профессор Университета Карабюк Эрсин Челикбаш. - В Адрианополе во время римского периода эта богиня была очень почитаема из-за расцвета виноградарства. На плите имеется и надпись, которая гласит: "Гераклид, сын Глаукоса, представил это".

Древний город Адрианополь - это место рождения святого Алипия Столпника, почитаемого в лике преподобных. Это был важный центр паломничества для ранних христиан. Однако город утратил свое значение в VIII веке нашей эры.

Ранее археологи обнаружили в этом городе 14 рассредоточенных общественных зданий и других сооружений, которые были заселены в поздний эллинистический, римский и ранневизантийский периоды.

Общественные здания состояли из двух бань, двух церквей, оборонительного сооружения, каменных гробниц, театра, арочного и купольного здания, монументальной культовой ниши, стены, виллы и других объектов.

Полы церквей были украшены мозаикой с фигурами лошадей, слонов, оленей и грифонов. Из-за этого Адрианополь сравнивают с Зеугмой - другим древним городом на юго-востоке Турции, который славится своими мозаиками.

31 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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