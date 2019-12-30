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Уровень атмосферного CO2 в настоящее время официально является самым высоким за всю историю человечества

Уровень атмосферного CO2 в настоящее время официально является самым высоким за всю историю человечества

Шокирующие новые наблюдения из Обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях показали, что уровни атмосферного углекислого газа (CO2) достигли 415 частей на миллион, что является самой высокой концентрацией в истории человечества.

” Это первый раз в истории человечества атмосфера нашей планеты имела более 415 ppm CO2", - сказал метеоролог Эрик Холтхаус в своем твиттере. “Не только в письменной истории, не только с момента изобретения сельского хозяйства 10 000 лет назад. С тех пор, как миллионы лет назад появились современные люди. Мы не знаем такой планеты, как эта.”

Рекордные уровни CO2 превышают аналогичный всплеск, который произошел три миллиона лет назад в эпоху плиоцена. В то время, когда атмосферный CO2 достигал где-то от 310 до 400 частей на миллион, средняя глобальная температура, по оценкам, была на три градуса выше, чем сегодня.

ООН недавно предупредила, что даже если выбросы CO2 будут успешно сокращены для достижения целей Парижского соглашения, температура Земли все еще будет продолжать расти между 3 и 5 градусами по Цельсию в течение следующих трех десятилетий.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, повышение температуры на 3 или 4 градуса вызовет каскадные события, которые могут превратить планету в “тепличное” состояние, что сделает многие части земного шара полностью непригодными для жизни. В этот момент люди мало что могли сделать, чтобы исправить нанесенный ущерб.

Йохан Рокстрем является исполнительным директором Стокгольмского центра устойчивости и одним из соавторов исследования PNAS.

"Пятьдесят лет назад это было бы отвергнуто как паникерство, но теперь ученые стали действительно обеспокоены”, - сказал Рокстрем. “Я очень надеюсь, что мы ошибаемся, но как ученые мы несем ответственность за то, чтобы исследовать, действительно ли это так. Мы должны узнать это сейчас. Это так срочно. Это один из самых экзистенциальных вопросов в науке.”

Кэтрин Ричардсон из Копенгагенского университета также была соавтором документа PNAS: “Мы отмечаем, что Земля никогда в своей истории не имела квазистабильного состояния, которое примерно на 2C теплее, чем доиндустриальное, и предполагаем, что существует существенный риск того, что сама система” захочет "продолжать потепление из-за всех этих других процессов – даже если мы остановим выбросы. Это подразумевает не только сокращение выбросов, но и многое другое.”

30 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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