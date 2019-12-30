Тайны мира » Космос и Нло » Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 47
Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 47
47 человек погибли в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах, еще девять человек числятся пропавшими без вести.
Всего более 1,6 млн человек, проживающих в регионах Мимаропа, Западные Висайи, Восточные Висайи, Центральные Висайи, Бикол и Карага, пострадали от тайфуна. Кроме того, более 260 тыс. домов и порядка 90 государственных учреждений были повреждены в результате удара стихии.
Тайфун вышел на сушу 24 декабря. По последним данным, скорость ветра в его пределах составляет около 33 м/с.
30 декабрь 2019 /
Похожие новости
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28
По меньшей мере 28 человек погибли в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах.
Тайфун "Мучжигэ" обрушился на Филиппины
На Филиппинах в результате прохождения в этом районе тайфуна "Мучжигэ" пропал, по меньшей мере, 121 рыбак. В настоящее время не удается установить местонахождение 23 рыболовецких судов, большинство
Тайфун "Мучжигэ" в Китае - миллионы пострадавших
В результате прохождения тайфуна «Мучжигэ» на юге Китая пострадали 4,6 миллиона человек. Стихия унесла жизни по меньшей мере 19 человек. Так, в провинции Гуандун тайфун в той или иной мере затронул
Тайфун "Чан-Хом" достиг японского острова Окинава
Тайфун "Чан-Хом" в пятницу достиг японского острова Окинава, пострадали по меньшей мере 23 человека, сообщают местные СМИ. Около 42 тысяч домов остались без электричества. По данным японских
Число жертв мощного землетрясения на Филиппинах увеличилось до 11
Число жертв землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего на юге Филиппин в минувшее воскресенье,
В Уссурийске затопило зоопарк
После обрушившегося на Приморье тайфуна «Гони», Уссурийск подвергся наводнению из-за прорыва дамбы. В результате затоплен центр города, ушёл под воду парк «Зелёный остров», пострадал зоопарк
Комментарии
Популярные новости
Кто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПреимущества профессиональной мойки оконСтресс помогает справиться с вредными мутациямиЭффект черной каплиКак правильно выбрать автомобильный аккумуляторПоследнее наступление Адольфа ГитлераФитинги для трубИсследована гидродинамика процесса письма
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ