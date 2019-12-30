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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

"Выброс пепла был зафиксирован во вторник днем по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на 130 километров в юго-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вулкану установлен повышенный "оранжевый" цветовой код опасности для авиации, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

30 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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