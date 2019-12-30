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Вспышка полярных стратосферных облаков

Вспышка полярных стратосферных облаков

Вокруг Северного Полярного круга происходит впечатляющая вспышка полярных стратосферных облаков. Многие давние наблюдатели говорят, что это самое мощное явление, которое они когда-либо видели - даже более интенсивное и красочное, чем северное сияние.

Это был вид был запечатлен с самолета в Тромсе, Норвегия, 3 декабря.

"Это было невероятно", - сообщает Айвен Райли, который сделал снимок с помощью своего мобильного телефона, направленного в окно самолета. - На протяжении большей части полета небо было серым, шел проливной дождь, но дождевые тучи разошлись как раз в тот момент, когда мы собирались приземлиться, открыв полярные стратосферные облака высоко над нами."

Полярные стратосферные облака достойны внимания прессы, потому что обычно в стратосфере вообще нет облаков . Родина озонового слоя, Стратосфера является засушливой и почти всегда прозрачной.

Только когда температура падает до ошеломляюще холодной -85C, разреженные молекулы воды в стратосфере могут собираться в ледяные облака. Облака встречаются гораздо реже, чем полярные сияния.

"Я видел полярные сияния бесчисленное количество раз, но это был только мой третий раз, когда я наблюдал эти высокие облака!- сообщает Райанн Эльзейн из Инари, финская Лапландия. Его фото показывает, почему многим людям нравится их видеть так же, как и Северное сияние:

Вспышка полярных стратосферных облаков

"Цвета были потрясающими", - говорит он.

Эти облака красочны, потому что они сделаны изо льда. Высотный солнечный свет, проходящий через крошечные кристаллы ~10 мкм в поперечнике, создает яркое радужное свечение, не похожее на меньшую радужность обычных тропосферных облаков.

30 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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