Лыжник 5 часов был погребен под лавиной но выжил

Лыжник, который был похоронен под снегом в течение пяти часов, был спасен и это событие уже называют "Рождественским чудом".

26-летний парень, который катался на лыжах в австрийском горном массиве Шладмингер Тауэрн, стал объектом крупной поисково-спасательной операции, когда он не смог вернуться домой.

Горные спасатели обыскали широкую область и поднялись на более чем 2000 футов в попытке найти его. Когда его наконец нашли он был погребен под снегом на глубине одного метра.

Невероятно, но лыжник сумел продержаться целых пять часов, непрерывно двигая мускулами в попытке сохранить кровоток.

Спасение становится еще более замечательным тем фактом, что найти кого-то живым в снегу после столь долгого времени-это то, что обычно происходит только один раз в 20 лет.

-Он был ответственен за то, чтобы остаться в живых, - сказал Пьерль. - Это и есть "рождественское чудо".-

Лавина, похоронившая его, была одной из нескольких, обрушившихся на регион за последние недели.