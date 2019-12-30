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"Капсула времени" которой 2 миллиарда лет может содержать жизнь

"Капсула времени" которой 2 миллиарда лет может содержать жизнь

Ученые обнаружили то, что выглядит как бактерии в воде, извлеченной из изолированных "карманов" в Южной Африке.

Расположенные в 3 км под травянистыми равнинами, эти изолированные очаги воды стали центром новых исследований, поддерживаемых финансированием из НАСА и Национального научного фонда.

Образцы этой воды, полученные в результате погружения вглубь золоторудных и урановых рудников, по-видимому, содержат палочкообразные формы, указывающие на бактерии или другие микробы, которые могли жить и развиваться в течение двух миллиардов лет в полной изоляции от остального мира.

"Существует потенциал, что карманы были изолированы в течение этого длительного временного масштаба", - сказал аспирант Принстонского университета Деван Ниссон.

"Таким образом, это была бы уникальная возможность увидеть жизнь, по существу, развивающуюся в пузыре."

Хотя все еще возможно, что структуры, наблюдаемые в образцах, могут быть минералами, а не формами жизни, более детальный анализ должен быть в состоянии определить это раз и навсегда.

Если это правда, что жизнь может выжить в такой изолированной среде в течение миллиардов лет, это открывает возможность найти аналогичные очаги жизни на других планетах, таких как Марс.

Это также может поддержать идею о том, что жизнь могла бы существовать подо льдом на Европе и Энцеладе.

30 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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