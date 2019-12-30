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В зоопарке тигр набросился на мальчика
Один молодой посетитель зоопарка недавно сильно испугался, когда тигр бросился на него из-за стеклянной стены.
Инцидент произошел примерно неделю назад в Дублинском зоопарке, Ирландия, где мальчик (Шон) и его семья наслаждались днем, наблюдая за животными.
Однако все приняло довольно необычный оборот, когда отец мальчика попросил его встать перед вольером с тигром, чтобы он мог сфотографироваться с животным на заднем плане.
Когда Шон повернулся лицом к камере, тигр внезапно набросился на него. Если бы не стеклянный вольер зоопарка, тигр, несомненно убил бы подростк, если бы стекло разбилось.
Одно можно сказать наверняка, это день, который Шон вряд ли когда-нибудь забудет.
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30 декабрь 2019 /
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