Околосмертный опыт и единое поле

Рекс Финфгельд, испытавший клиническую смерть в 2011 году, когда он упал с 8 метровой высоты и приземлился головой вперед на бетон.

Он говорит: "я испытал свое собственное чистое бытие. Я все еще был собой, но я также был чистым существом сам по себе. На мгновение я стал всем из всего. Я был чистой любовью, жизнью, умом и воображением, которые порождают все творение."

С момента своего обретения он теперь видит и мыслит так, как никогда не считал возможным - особенно в отношении сознания, божественности, единого поля и предполагаемой универсальной реальности.