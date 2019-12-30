» » Околосмертный опыт и единое поле

Околосмертный опыт и единое поле

Околосмертный опыт и единое поле

Рекс Финфгельд, испытавший клиническую смерть в 2011 году, когда он упал с 8 метровой высоты и приземлился головой вперед на бетон.

Он говорит: "я испытал свое собственное чистое бытие. Я все еще был собой, но я также был чистым существом сам по себе. На мгновение я стал всем из всего. Я был чистой любовью, жизнью, умом и воображением, которые порождают все творение."

С момента своего обретения он теперь видит и мыслит так, как никогда не считал возможным - особенно в отношении сознания, божественности, единого поля и предполагаемой универсальной реальности.

30 декабрь 2019 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Первый выход в открытый космос
Космос и Нло

Первый выход в открытый космос

Выход в открытый космос – одно из величайших открытий, когда-либо совершенных человечеством. За все время освоения пространства невесомости было совершено множество полетов. Но есть те,
Какой Земля кажется из космоса?
Космос и Нло

Какой Земля кажется из космоса?

Понимает ли муравей, глядя на свое жилище, что одно неосторожное движение — человека, природы, камня — и его не станет? Понимает ли человек, что астероид даже километром в диаметре сметет с лица
Космос и Нло

"К ВАМ ДВИЖЕТСЯ МАГНИТНЫЙ ПУЗЫРЬ!"

Приветствую вас, дорогие ! Я Есмь Мастер Магнитной Службы Земли - Мастер Крайон.Сейчас пришло то время, когда на Землю движется большая Энергетическая Масса. Она многое может изменить. Это
Atlantis приземлился на мысе Канаверал, программа шаттлов завершена
Космос и Нло

Atlantis приземлился на мысе Канаверал, программа шаттлов завершена

21.07.11 Американский шаттл Atlantis успешно приземлился на мысе Канаверал в 13.57 мск после последней 13-дневной миссии.Экипаж шаттла состоял из четырех человек.Это последний полет в истории
Юпитер переваривает собственное ядро
Космос и Нло

Юпитер переваривает собственное ядро

21.12.2011 Ученые пересчитали условия, в которых находятся внутренние плотные слои Юпитера. По новым данным, планета-гигант могла переварить собственное ядро. К такому выводу пришли
Получено детальное изображение магнитного поля Млечного Пути
Космос и Нло

Получено детальное изображение магнитного поля Млечного Пути

Изучение магнитного поля нашей галактики поможет больше узнать о звездообразовании, космических лучах и множестве других астрофизических процессов.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Кто позволил японцам ловить рыбу и крабов в водах РоссииПреимущества профессиональной мойки оконСтресс помогает справиться с вредными мутациямиЭффект черной каплиКак правильно выбрать автомобильный аккумуляторПоследнее наступление Адольфа ГитлераФитинги для трубИсследована гидродинамика процесса письма


Свежие Статьи
Уровень атмосферного CO2 в настоящее время официально является самым высоким за всю историю человечества

Уровень атмосферного CO2 в настоящее время официально является самым высоким за всю историю человечества

Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 47

Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 47

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+