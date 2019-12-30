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Околосмертный опыт и единое поле
Рекс Финфгельд, испытавший клиническую смерть в 2011 году, когда он упал с 8 метровой высоты и приземлился головой вперед на бетон.
Он говорит: "я испытал свое собственное чистое бытие. Я все еще был собой, но я также был чистым существом сам по себе. На мгновение я стал всем из всего. Я был чистой любовью, жизнью, умом и воображением, которые порождают все творение."
С момента своего обретения он теперь видит и мыслит так, как никогда не считал возможным - особенно в отношении сознания, божественности, единого поля и предполагаемой универсальной реальности.
30 декабрь 2019 /
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