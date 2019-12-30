Камеры МКС засекли НЛО над южной частью Тихого океана

26 декабря 2019 года камеры МКС запечатлели очень странные яркие объекты, пролетающие над южной частью Тихого океана, мимо Рио-ди-Жанейро .

Что это за странные объекты, движущиеся по ночному небу? Похоже, что эти космические аномалии являются органическими / энергетическими, а не механическими.