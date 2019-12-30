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Камеры МКС засекли НЛО над южной частью Тихого океана
26 декабря 2019 года камеры МКС запечатлели очень странные яркие объекты, пролетающие над южной частью Тихого океана, мимо Рио-ди-Жанейро .
Что это за странные объекты, движущиеся по ночному небу? Похоже, что эти космические аномалии являются органическими / энергетическими, а не механическими.
30 декабрь 2019 /
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