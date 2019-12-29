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Магнитные жгуты окружают и пронизывают галактику Кит

Магнитные жгуты окружают и пронизывают галактику Кит

На новом снимке галактики NGC 4631, более известной как галактика Кит, видны жгуты магнитных филаментов, расположенных над и под диском галактики. Эти филаменты, показанные на снимке зеленым и синим цветами, погружены глубоко в гало галактики, состоящее из газа и пыли. Зеленые филаменты изображают линии магнитного поля, направленные в сторону от Земли; синие жгуты изображают поле, направленное в сторону нашей планеты.

Также на снимке виден диск галактики, изображенный розовым цветом.

Исследователи, представившие этот снимок, в настоящее время пытаются понять структуру и динамику магнитного поля этой галактики, согласно заявлению, опубликованному вместе со снимком. Они хотят выяснить, насколько часто в гало галактик можно встретить такие поля, и какие формы при этом они могут принимать.

Изучение таких магнитных полей может также помочь астрономам понять, как происходит формирование и эволюция магнитных полей в галактиках, а также оценить роль эффекта движения текучих сред в галактике, называемого также эффектом динамо, на генерацию магнитного поля.

Эти наблюдения были проведены при помощи радиотелескопа Karl G. Jansky Very Large Array, управление которым осуществляет Национальная радиоастрономическая обсерватория США.

«Мы в некотором смысле подобны слепцу, взирающему на слона, поскольку каждый раз глядя на галактику с какой-то новой стороны, мы приходим к различным выводам относительно ее природы», - сказал один из авторов исследования Ричард Хенриксен (Richard Henriksen), астрофизик из Университета Квин, Канада, в сделанном заявлении.

Эта галактика лежит на расстоянии около 25 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Гончие Псы. Она составляет около 80 000 световых лет в диаметре и имеет небольшую эллиптическую галактику-компаньона (NGC 4627), которая также видна на этом новом снимке.

Эта научная работа опубликована в декабрьском номере журнала Astronomy & Astrophysics; главный автор Джудит Ирвин (Judith Irwin). Теоретические модели, на которых основано данное исследование, были описаны в статье, вышедшей в мае текущего года в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

29 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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