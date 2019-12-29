2019 год станет самым теплым в Украине за всю историю наблюдений
Анализ температурных данных, собранных за 12 месяцев, свидетельствует о том, что 2019 год войдет в историю, как самый теплый в Украине за весь период наблюдений, которые ведутся с 1881 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 °С, превысив норму на 2,9 °С. Предыдущим аномально теплым годом был 2015 со средней температурой 10,5 °С. Каждый из месяцев 2019 года оказался теплее своей средней нормы, это отмечено впервые. Самым теплым оказался июнь, его средняя температура составила 23,6 °С.
Декабрь также принес температурный рекорд: ранее зимняя температура никогда не достигала 15 °С, в этом году в декабре было зафиксировано 15,2 °С. За весь год в Украине отмечено более 30 температурных рекордов, в некоторых случаях средняя температура превышала норму на 2 — 2,5 °С.
Метеорологи отмечают, что в Киеве за прошедшие 139 лет стало теплее на 3 °С, это выше общего уровня потепления на планете. Сейчас в Киеве настолько тепло, как было в Одессе в конце XIX века. А климат Одессы стал таким, как был когда-то в Бухаресте.
В 2019 году выпало лишь три четверти нормы осадков, это повлияло на уровень воды в реках Украины и ближнего зарубежья. Количество воды в озерах также уменьшилось, это стало тревожным знаком для нашей страны, которая не обладает крупными водными ресурсами.
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