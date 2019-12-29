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Сильный снегопад в Гималаях заблокировал на дороге 1,5 тыс. туристов

Сильный снегопад в Гималаях заблокировал на дороге 1,5 тыс. туристов

На Гималаи в индийском штате Сикким в пятницу, 27 декабря, обрушился снегопад, перекрыв движение на горных дорогах. В ловушке оказались более 1,5 тыс. туристов из разных стран. Люди были эвакуированы силами индийских военных, сообщает Times of India.

Около 300 такси и микроавтобусов, перевозящих туристов, не смогли проехать по горной дороге в Гималаях на высоте 3,6 тыс. м из-за огромных отложений льда и снега и в условиях сниженной видимости. Температура во время метели понизилась до 2 °С.
Индийские военнослужащие, размещенные у границы с Китаем, помогли туристам пройти по заснеженным дорогам и доставили их в близлежащие военные лагеря и населенные пункты. Эвакуированные граждане, среди которых были дети и пожилые люди, обеспечены едой, кровом, теплой одеждой и лекарствами.

Армейские землеройные машины и бульдозеры работали над расчисткой снега и восстановлением связи. Процесс эвакуации будет продолжаться до тех пор, пока все туристы не вернутся в столицу штата — город Гангток.
Власти не сообщают, будут ли выданы разрешения на передвижение по горным дорогам штата Сикким в ближайшие несколько дней. Погода остается неизменной, метеорологи прогнозируют новые снегопады.

East Sikkim: More than 1500 tourists who were stranded due to heavy snowfall near Nathu La, rescued by Army personnel pic.twitter.com/Kh0b2TJ9z6

— ANI (@ANI) 28 декабря 2019 г.
29 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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