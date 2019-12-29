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"Корабль-призрак" с мертвецами и головами на борту обнаружили в Японском море

"Корабль-призрак" с мертвецами и головами на борту обнаружили в Японском море

Лодку с останками человеческих тел выбросило в пятницу прибоем на остров Садо (префектура Ниигато). Она сильно повреждена, но, судя по надписям на корейском языке на борту, судно – северокорейского происхождения.

Японская береговая охрана, осмотрев судно, обнаружила несколько сильно разложившихся тел (у трех из пяти найденных тел даже невозможно установить возраст) и частей тел, включая две отрезанные головы.

Такие "корабли-призраки" не раз обнаруживались у японских берегов. Чаще всего это небольшие рыболовные суда из КНДР. Агентство "Киодо" уточняет, что из-за сезонных северо-западных ветров десятки деревянных лодок дрейфуют каждую зиму через Японское море из Северной Кореи к берегам Японии. Из-за длительного дрейфа нередко экипаж находят мертвым, часть тел успевает разложиться до состояния скелетов.

29 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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