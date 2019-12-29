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Получено детальное изображение магнитного поля Млечного Пути

Получено детальное изображение магнитного поля Млечного Пути

У нашей галактики есть свое собственное магнитное поле и оно сильно отличается от магнитного поля Земли, так как намного слабее его. Изучение магнитного поля нашей галактики поможет больше узнать о звездообразовании, космических лучах и множестве других астрофизических процессов. Группа астрономов из Университета Кертина в Австралии и CSIRO (Государственное объединение научных и прикладных исследований) изучает магнитное поле Млечного пути. Результатом их совместной работы стал самый полный каталог измерений магнитного поля Млечного пути в 3D. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



Что карта магнитного поля Млечного Пути может рассказать о нашей галактике?

Команда работала с радиоинтерферометром LOFAR или Low-Frequency Array, разработанным нидерландским институтом ASTRON. LOFAR работает на радиочастотах ниже 250 МГц и состоит из множества антенн, расположенных в Европе. Исследователи собрали самый большой каталог напряженности магнитного поля и направления к пульсарам. В ходе работы астрономы использовали пульсары для эффективного зондирования магнитного поля галактики в 3D. Дело в том, что пульсары распределены по всему Млечному Пути, а промежуточный материал в галактике влияет на их радиоволновое излучение.

Получено детальное изображение магнитного поля Млечного Пути


Магнитное поле Млечного Пути выглядит так

Поскольку радиоволны пульсара проходят через галактику, из-за вмешательства свободных электронов они подвержены эффекту, называемому дисперсией. Это значит, что высокочастотные радиоволны доходят раньше, чем низкочастотные. Благодаря полученным данным астрономы смогли измерить разницу, называемую «мерой дисперсии» или DM. DM сообщает исследователям количество свободных электронов между нами и пульсаром. Если DM выше, это означает, что либо пульсар находится дальше, либо межзвездная среда более плотная. Затем ученые оценили среднюю напряженность магнитного поля Млечного Пути в направлении каждого пульсара в каталоге. Магнитное поле галактики влияет на все виды астрофизических процессов. Оно формирует путь, по которому следуют космические лучи. Поэтому, когда астрономы изучают отдаленный источник космических лучей, например, активное галактическое ядро, понимание силы магнитного поля может помочь им понять объект исследования. Магнитное поле галактики также играет роль в формировании звезд. Хотя эффект не до конца понятен, сила магнитного поля может влиять на молекулярные облака.

Получено детальное изображение магнитного поля Млечного Пути


Так выглядит SKA в представлении художника

Каталог основан на наблюдениях за 137 пульсарами в Северном полушарии. Однако на данный момент работу нельзя назвать завершенной. В будущем дополнить карту магнитного поля Млечного Пути можно будет при помощи самого большого радиотелескопа на Земле Square Kilometer Array (SKA), который сейчас находится в стадии разработки. SKA будет расположен как в Австралии, так и в Южной Африке. Благодаря SKA исследователи смогут получить изображения с самым высоким разрешением. Одна из долгосрочных целей работы SKA заключается в том, чтобы революционизировать наше понимание галактики, включая создание подробной карты структуры Млечного Пути и особенно ее магнитного поля.

29 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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