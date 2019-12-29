Рыбная диета не спасала древних инуитов от атеросклероза

Исследователи из медицинской организации Ascension Healthcare в Милуоки изучили четыре мумии инуитов, взятых из коллекций Музея археологии и этнологии Пибоди в Кембридже. Целью команды было выяснить, как диета, которой придерживались охотники из Гренландии более пятисот лет назад сказывалась на их сосудах.

Атеросклероз — сосудистое заболевание, при котором в артериях откладываются некоторые липопротеины и холестерин, в форме атероматозных бляшек. Затем начинается склерозирование сосуда (разрастание соединительной ткани) и кальцинирование стенок. В итоге артерия может закупориться, а человек — умереть. На сегодня это заболевание относится к числу ведущих среди причин смерти в развитых странах. Его причины как правило комплексные, и в их число входит неправильное питание.

Представление о том, что атеросклероз — продукт современного образа жизни и его можно полностью вылечить или предупредить с помощью диет, приближенных к режиму питания древних людей до появления земледелия не имеет под собой доказательных оснований, однако всплывает в различных вариациях с завидной регулярностью. Более ранние работы уже находили признаки атеросклероза у мумий возрастом более 6000 лет, однако данное исследование, во-первых, изучает останки людей, максимально приближенных по образу жизни к древнему человеку, а во-вторых, проверяет также теорию о целебности употребления естественных форм омега-3 против атеросклероза.

Мумифицированные останки инуита, изученные в ходе исследований / © Wann, Narula, Blankstein et al., JAMA Network Open, 2019

Образ жизни инуитов, чьи останки изучали авторы опубликованной в JAMA Network Open статьи, был традиционным и мало отличался от того, который вели в подобных условиях многие сообщества древних охотников. Они обитали в хижинах из камня, китовой кости и шкуры тюленя и охотилась на каяков с копьями, луками и стрелами.

Их традиционная добыча — рыба, птицы, морские млекопитающие, а также карибу. Из-за большого количества рыбы их диета, по мнению ученых, вероятно, была богата омега-3 жирными кислотами.

С помощью исследования костей и зубов мумий, ученые определили их пол и возраст на момент смерти. Это были двое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 30 лет.

Атеросклеротическая бляшка в брюшной полости мумии / © Wann, Narula, Blankstein et al., JAMA Network Open, 2019

Исследователи использовали компьютерный томограф, чтобы детально изучить и проанализировать состояние их сосудов. В команде были врачи, специализирующиеся на интерпретации сканирования мумифицированных останков.

Несмотря на их образ жизни, у трех из четырех мумий была обнаружена так называемая «кальцифицированная атерома» — скопление бляшек жирового вещества в артериях. Они соответствовали подобным отложениям у обычных людей с атеросклерозом. Полученные данные свидетельствуют о том, что одна только диета и физическая активность не могут гарантировать здоровые артерии.

Исследователи отмечают, что сложный характер атеросклероза не дает возможности абсолютно точно определить, какой вклад в состояние сосудов инуитов вносили различные обстоятельства их жизни. С одной стороны, их диета и активность, а также отсутствие промышленного загрязнения должны были иметь общий профилактический эффект для состояния здоровья, но с другой, могли быть дополнительные факторы. Например, ускорить отложение бляшек мог дым от костров. Определенно, на сегодняшний день, если у вас есть проблемы с сосудами, стоит начать с поиска хорошего врача, а не надеяться только на подражание образу жизни далеких предков.