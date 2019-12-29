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Вулканизм оказался связан с вращением Земли

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

К такому выводу пришли геофизики Франсуа Ламбер из Парижа и Джанлука Соттили из Рима. Ученые сопоставили данные о вращении Земли с активностью вулкана Этна. Он расположен в Европе, любые проявления его активности хорошо документированы, поэтому изучать их корреляции с другими событиями несложно.

Земля не всегда вращается вокруг оси, проходящей через Северный и Южный полюса. Планета колеблется и ее официальные полюса чаще всего кружатся вокруг реальных на расстоянии в несколько десятков метров. Это явление, называемое полярным движением, связано преимущественно с тектоническими движениями и обусловленными ими перемещениями центра тяжести нашей не совсем круглой планеты.

Местоположение реального полюса строго совпадает с его номинальным местом раз в 6.4 года, после этого полярное движение снова начинает усиливаться. Точные данные о нем появились с началом спутниковых наблюдений за вращением Земли, пока похоже на то, что речь идет о периодическом процессе.

По современным расчетам, полярное движение приводит к росту напряжений в земной коре. Своего максимума это явление достигает на 45 градусе широты, где вызванные им вертикальные деформации достигают примерно 1 сантиметра в год. Этна расположена немножко южнее 45-й параллели.

Ламбер и Соттили сопоставили данные о сейсмических событиях в районе Этны и собственно извержениях с информацией о полярном движении.

Предметом анализа стали 11263 землетрясения, которые произошли в пределах 43 километров (26,7 миль) от вершины горы Этна между 1999 и 2019 годами. Команда также использовала оценки количества лавы, излившейся из вулкана в ходе 62 извержений в период с 1900 года по наше время.

Выяснилось, что сейсмическая активность Этны заметно усиливается в моменты максимумов полярного движения: извержения становятся сильнее, а сейсмические толчки — чаще. В исследованном интервале такое было в 2002 и 2009 годах. Пик 2015 года оказался смазан, поскольку и само полярное движение в тот момент было меньше обычного.

Использовать это знание в практических целях, вроде краткосрочного прогнозирования, нельзя, но оно может быть интересно для будущих исследований.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Geophysical Research Letters.

29 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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