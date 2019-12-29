Палеонтологи открыли новый вид динозавров

Исследователи из Китайского университета геологических наук обнаружили останки динозавра, относящегося к неизвестному ранее виду.

Кости динозавра, получившего название Xunmenglong yingliangis, нашли в провинции Хэбэй. Ученые полагают, что древний ящер обитал на нашей планете в раннем меловом периоде.

Судя по останкам, динозавр был не более 60 сантиметров в длину, обладал длинной гибкой шеей. Острые зубы свидетельствуют о том, что динозавр был плотоядным и агрессивным, невзирая на скромные габариты, сообщает Planet Today.

Ранее сообщалось, что появилось новое объяснение исчезновения динозавров.