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Как передвинуть Солнце в другую часть Галактики

Как передвинуть Солнце в другую часть Галактики

Ученые постоянно предлагают новые варианты для колонизации, в том числе за пределами Солнечной системы. Беда в том, что каждый из них имеет недостатки и пока что родная планетная система выглядит более предпочтительным вариантом для жизни, чем какая-нибудь альфа Центавра. Не говоря уже о более далеких целей для путешествия.

Но Вселенная постоянно меняется, и не факт, что поблизости не окажется сверхновой, которая будет угрожать жизни на Земле. Что же делать?

Физик из Университета штата Иллинойс по имени Мэттью Каплан предложил «звездный двигатель», который позволил бы нам найти себе новое место для жизни и, если верить расчетам, сможет переместить в безопасное место всю планетную систему. Ознакомиться с принципом его работы вы сможете, посмотрев видео от Kurzgesagt.

29 декабрь 2019 /
Космос и Нло
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