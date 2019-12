Спутники показали территориальную экспансию Шанхая

Шанхай является одним из крупнейших и наиболее быстро развивающихся городов нашей планеты. В 2000 г. его население составляло 16 млн человек, а по состоянию на 2018 г. там проживало свыше 24 млн человек. Город продолжает расти, поэтому ему требуются все новые и новые земли. Китайские власти нашли выход — Шанхай в буквальном смысле отвоевывает сушу у моря.

Шанхай в 2016 г.Источник: NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey

Шанхай в 2019 г.Источник: NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey

Сравнение снимков местности вокруг озера Дишуй, сделанных в 2016 и 2019 г. Источник: NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey

Снимки, сделанные спутником Landsat 8 в 2016 и 2019 г., демонстрируют масштабы этого процесса. Всего за три года китайские инженеры осушили значительную часть прибрежных участков в дельте Янцзы. Часть из этих земель впоследствии будет использована для застройки, часть станет парками и местами отдыха.

На фото также можно увидеть озеро Дишуй. Идеально круглая форма выдает его искусственное происхождение. Этот объект был построен в период с 2003 по 2005 г. с использованием осадочных отложений из реки Янцзы. Впоследствии вокруг него создали зеленую зону.

Озеро Дишуй расположено на территории Нанху — города-спутника Шанхая, некогда названного «мини-Гонконгом». Его строительство началось в 2003 г. и должно завершиться в 2020 г. Чтобы стимулировать развитие нового города, в него были перенесены кампусы восьми китайских высших учебных заведений. Это дало определенный эффект. Сейчас в Нанху проживает свыше полумиллиона человек.