У членов экипажа МКС обнаружили уникальные изменения в работе глаз

Уникальный эксперимент с участием астронавтов на орбите и добровольцев на Земле помог американским врачам обнаружить у членов экипажа МКС уникальные изменения в работе сосудистых оболочек, которые питают сетчатку глаза и защищают ее от ударов. Они связаны с помутнением зрения и головными болями космонавтов и астронавтов во время долгих командировок на станцию, пишут исследователи в научном журнале JAMA Ophthalmology.

В последние годы космические медики столкнулись с жалобами своих пациентов на затуманенное зрение и головные боли после того, как астронавты и космонавты проводили достаточно много времени на борту МКС. Это было абсолютно нехарактерно для тех участников полетов, которые жили в невесомости несколько дней и недель.

Майкл Стенгер, космический медик из Центра космических полетов NASA имени Джонсона, и его коллеги уже много лет пытаются понять, почему появляются эти проблемы со зрением. Они изучают то, как меняется работа глаз добровольцев, которые согласились провести несколько недель, лежа на наклоненной кровати.

Подобные условия, как предполагали ученые, должны были в целом повторять то, что происходит с головой и глазами астронавтов при жизни в невесомости. Первые же эксперименты показали, что это было не так. Даже через несколько месяцев подобной жизни в работе глаз добровольцев не фиксировалось никаких изменений.

Слепящий космос

Эти неудачи, как предположили Стенгер и его коллеги, были связаны с тем, что в ходе эксперимента недостаточно точно воспроизвели условия жизни на МКС. В частности, добровольцы жили в лабораториях, воздух в которых содержал нормальное количество СО2, а не повышенную долю углекислого газа, как на МКС. Также испытуемые иногда могли поднимать голову и расслабляться во время приема пищи.

Исправив эти недостатки, ученые на протяжении месяца наблюдали за тем, как менялось состояние глаз 11 добровольцев, а также двух десятков астронавтов, которые находились на МКС в промежутке между 2012 и 2018 годами. Во время этих экспериментов исследователи периодически замеряли толщину сетчатки глаз, а также изучали структуру сосудистой оболочки органов зрения и у тех, и у других участников опытов.

"Толщина сетчатки изменилась как у добровольцев на Земле, так и у астронавтов, причем у первых она стала толще, чем у экипажа станции. С другой стороны, структура сосудистой оболочки глаза не поменялась от длительного лежания на Земле, что часто происходит при длительной жизни в космос е. Это означает, что воспаления оптического нерва развиваются разными путями в космос е и на Земле", - пишут ученые.

Существование этих различий, по мнению Стенгера и его коллег, говорит о том, что проблемы с работой глаз на Земле и в космос е развивались под действием разных механизмов, природу которых еще предстоит узнать. Их изучение, как надеются ученые, поможет понять, как защитить экипаж МКС и участников экспедиций на Луну, Марс и другие планеты от головных болей и помутнения зрения в ходе будущих долговременных полетов.