Ученые впервые измерили скорость зрения соколов

Соколы считаются одними из самых грозных хищников на планете. Жертву они высматривают с большой высоты, полагаясь на зрение — недаром его острота даже вошла в поговорку. Найдя подходящую жертву, соколы пикируют на нее, маневрируя на огромной скорости. Один из них, сапсан, считается самым быстрым животным в мире и в контролируемом падении развивает более 320 км/ч.

Такое стремительное движение требует не только чрезвычайно острого, но и невероятно скоростного зрения, которому приходится моментально обрабатывать и анализировать поступающие от «соколиных глаз» сигналы. Скорость работы их зрительного аппарата впервые измерила команда Алмута Келбера (Almut Kelber), профессора Лундского университета. Статья шведских ученых опубликована в Journal of Experimental Biology.

Для этого были поставлены эксперименты с тремя видами соколиных, различающихся образом жизни: горным балобаном, пустынным канюком и сапсаном-«универсалом». Скорость работы их зрения регистрировалась по реакции на быстро вспыхивавшие и гаснувшие на экране точки. Различать две отдельные вспышки канюки переставали при частоте мигания в 77 Гц, балобаны — 102 Гц, сапсаны — 129 Гц.

Для человеческого зрения картинки сливаются в одну при частоте максимум 50-60 Гц, хотя обычно достаточно и более медленного мигания. На деле смены 25 кадров в секунду (25 Гц) достаточно для того, чтобы мы воспринимали череду отдельных кадров непрерывным фильмом. Для птиц такое кино может выглядеть как нечто вроде диафильма с последовательно сменяющими друг друга статичными картинками.

Разница между скоростью восприятия среди соколиных легко объясняется их образом жизни и питания. Сапсаны — самые стремительные и охотящиеся на быстрых птиц — нуждаются и в самом быстром зрении. С другой стороны, канюки, которые обычно добывают сравнительно медленную добычу на земле (ящериц и грызунов), могут позволить себе и более медленное восприятие.