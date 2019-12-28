США займутся отслеживанием околоземных астероидов в рамках NEO Surveillance Mission

Новая миссия NASA по поиску околоземных объектов получила финансирование, которое позволит начать работы и поддерживать программу в будущем.

Законопроект о расходах на 2020 финансовый год, подписанный 20 декабря президентом Трампом, предусматривает выделение NASA 22,63 миллиарда долларов, в том числе 35,6 миллиона для начала работ над Near-Earth Object Surveillance Mission.

В рамках программы американское космическое агентство намерено разработать и вывести на орбиту космический телескоп. Стоит сказать, что в основе NEO Surveillance Mission — миссия NEOCam, проект которой вышел в финал конкурса по отбору планетных миссий класса Discovery.

«Эта миссия ответила бы на фундаментальный вопрос: существуют ли астероиды или кометы, которые могут нанести вред Земле в течение следующего столетия», — заявила ранее американский астроном Эми Майнцер (Amy Mainzer).